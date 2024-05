Découvrez AirNAM, une voiture électrique qui se range dans un simple sac 

Benoît Payard, un ingénieur audacieux originaire d'Auvergne, a réalisé l'impensable en présentant AirNAM, une voiture électrique pliable au concours Lépine. Cette voiture a conquis le public et a remporté la médaille d'or.

Les vélos et trottinettes électriques pliables ont déjà séduit le public, mais avez-vous déjà pensé à une voiture électrique qui se range dans un sac ? Plus besoin de chercher un parking ou un garage. En effet, lors du récent concours Lépine de la Foire de Paris, un ingénieur français a fait sensation en présentant une voiture électrique pliable, l'AirNAM.

Une mobilité urbaine redéfinie

L'AirNAM incarne un nouveau paradigme en matière de mobilité urbaine. En fait, cette voiture électrique se distingue par son caractère pliable. Elle peut être rangée dans un sac compact, ce qui offre un moyen de transport pratique et peu encombrant. Équipée de 4 roues de type fatbike et d'un moteur électrique, l'AirNAM conjugue écologie et plaisir de conduire.

Pour le conduire, il faut pédaler comme sur un vélo à assistance électrique. Mais contrairement aux VAE classiques, dont la vitesse ne dépasse pas 25 km/h, l'AirNAM peut rouler à une allure impressionnante de 45 km/h. Selon son créateur, le fait qu'elle soit dépourvue de structures métalliques contribue à sa légèreté et à sa sécurité. Bien que le poids total soit d'environ 80 kg sans les roues, cette voiture peut accueillir jusqu'à deux passagers en tout confort.

Une voiture électrique pliable conçue pour des courts trajets

Le concept AirNAM est né en 2019 pendant le voyage de Benoît Payard au Mexique. À ce moment-là, il a combiné une chaise longue gonflable avec un tapis de yoga pour la piscine. De là, est née l'idée révolutionnaire d'une voiture électrique pliable et respectueuse de l'environnement.

Ce modèle se prête à de multiples utilisations. Il peut être utilisé sur une piste cyclable, un sentier aménagé, un parc national ou un terrain de camping, entre autres. L'utilisation de l'AirNAM en milieu urbain pose des défis en termes de sécurité, étant donné que ce véhicule ne dispose pas de ceintures de sécurité ni de rétroviseurs.

Vers une commercialisation en 2025

Si l'AirNAM a suscité beaucoup d'enthousiasme, d'importants défis attendent encore son concepteur. Pour le moment, son coût de production élevé limite sa commercialisation. Toutefois, Benoît Payard s'efforce de réduire ces frais afin de rendre son invention plus accessible. Un autre enjeu crucial concerne la sécurité. En dépit de sa légèreté et de son agilité, le grand public risque de ne pas pouvoir l'adopter en raison de l'absence de certains équipements standards. Le respect des normes législatives est également un enjeu majeur pour assurer une utilisation sûre et réglementée de l'AirNAM.

Benoît Payard reste optimiste quant à l'avenir de l'AirNAM. Il travaille activement à la mise au point de la version finale de l'AirNAM et prévoit une mise sur le marché vers 2025, avec un prix estimé à environ 3 000 euros.

En résumé, l'AirNAM représente bien plus qu'une simple voiture électrique. C'est une véritable révolution dans le monde de l'automobile, combinant praticité, écologie et performance. Ne passez pas à côté de cette opportunité unique de changer votre manière de vous déplacer. Préparez-vous à vivre une expérience de conduite exceptionnelle avec la voiture électrique gonflable qui se range dans un sac !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.