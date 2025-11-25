Black Friday : Aiper dévoile ses offres

Aiper propose jusqu’à 42 % de réduction pour le Black Friday sur ses robots de piscine. Une offre idéale pour préparer l’hivernage ou offrir un cadeau utile.

À l’occasion du Black Friday, Aiper se démarque avec des remises importantes sur ses robots de piscine sans fil. L’opération, en cours jusqu’au 2 décembre 2025, inclut aussi un jeu concours inédit. Les produits phares de la marque bénéficient d’une visibilité renforcée, avec jusqu’à 600 € de réduction. De quoi séduire les propriétaires de piscines à la recherche de solutions intelligentes et pratiques.

Des remises jusqu’à -42 % pour un entretien sans effort

À l’occasion du Black Friday, Aiper lance une campagne de promotions massives sur sa gamme de robots de piscine sans fil, depuis le 18 novembre jusqu’au 2 décembre 2025. Une opportunité idéale pour les particuliers qui souhaitent anticiper l’hivernage ou faire un cadeau utile et durable. Grâce à ces robots autonomes, les corvées de nettoyage appartiennent au passé : plus besoin de vider les paniers à feuilles ni de passer l’épuisette.

Dotés de technologies intelligentes, ces appareils nettoient le fond, les parois et même la ligne d’eau sans effort. Les remises atteignent jusqu’à 42 %, une première pour la marque. En tête de gondole : le Scuba S1 2025, proposé à 549 € au lieu de 699 €, avec ses quatre modes de nettoyage et sa navigation Wavepath 2.0. Fiable, simple à utiliser et accessible, ce modèle convient aux piscines jusqu’à 150 m² et offre un excellent rapport qualité-prix.

10 000 € de cadeaux à gagner avec la roue Aiper

En complément des réductions, Aiper ajoute une touche ludique à son opération Black Friday avec un grand jeu-concours en ligne. Chaque jour, les visiteurs du site peuvent faire tourner une roue digitale pour tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu. Au total, la marque annonce 10 000 € de cadeaux à gagner. Parmi les dotations : des accessoires pour piscine, des équipements exclusifs, mais aussi des robots de la gamme Aiper, dont le tout nouveau Scuba X1 Pro Max en premier prix.

Une stratégie marketing bien pensée, qui mise sur la générosité et l’interaction quotidienne pour renforcer la visibilité de la marque. Ce format gamifié, très prisé sur les réseaux, permet aussi à Aiper de se démarquer dans un secteur encore peu habitué à ce type de mécanique promotionnelle.

Une gamme haut de gamme à prix cassés

Pour les utilisateurs en quête de performance, Aiper propose également des modèles haut de gamme à prix fortement réduits. Le Scuba X1, conçu pour les piscines enterrées jusqu’à 200 m², passe de 1499 € à 999 €. Il intègre 14 capteurs, une cartographie précise, une application mobile et une aspiration de 250 m³/h pour un nettoyage complet du fond aux parois. Encore plus impressionnant, le Scuba X1 Pro Max, destiné aux grands bassins, s’offre à 1899 € au lieu de 2499 €.

Avec ses 40 capteurs OmniSense+™, sa filtration à 3 microns, sa puissance d’aspiration de 536L/min et ses moteurs à turbines, il nettoie fond, parois, ligne d’eau et surface. Son autonomie de 10 heures et sa connectivité avancée en font un concentré de technologie au service du confort. Une offre rare sur ce segment premium.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

