Le twist final du film Accused sur Netflix expliqué : aviez-vous vu venir cette conclusion ?

Geetika finit par tout avouer à la fin du film Netflix intitulé “Accused”. Konkona Sen Sharma livre une performance bouleversante dans ce thriller judiciaire qui retourne les codes du cinéma social indien.

Le cinéma bollywoodien a longtemps célébré les voix des femmes victimes, de Pink à Damini. Pourtant, rares sont les œuvres qui explorent la perspective de l’accusé. C’est dans cette brèche narrative que s’insère Accused de Netflix et sa fin pleine de twists. Ce nouveau film de 2026 est porté par Konkona Sen Sharma et Pratibha Ranta.

Qu’est-ce qui bouleverse la vie de Geetika ?

L’intrigue suit Dr. Geetika, gynécologue renommée de Londres sur le point de devenir doyenne. Elle vit paisiblement avec sa fiancée plus jeune, Dr. Meera. Cependant, un email anonyme accusant Geetika de harcèlement sexuel déclenche une enquête interne menée par Dr. Bhargav.

Ainsi débute une déchéance médiatique et personnelle. Rejet de la promotion, rejet de l’agence d’adoption, et surtout, érosion de la confiance conjugale. Qui plus est, sept autres emails anonymes affluent et créent alors une atmosphère de suspicion généralisée.

L’enquête dans le film Accused révèle-t-elle une coupable ?

Bhargav découvre bien avant la fin du film Accused sur Netflix une Geetika autoritaire. Elle serait responsable de plus de 50 % de démissions dans son service malgré des résultats financiers excellents. Il apprend également sa relation passée avec Natasha, une jeune docteure forcée à démissionner. Puis, sa tentative de manipuler le témoignage de cette dernière.

C’est toutefois Dr. Carol qui apporte la première accusation identifiée. Celle-ci allègue avoir été licenciée après avoir repoussé ses avances. Geetika contre-attaque et affirme que Carol a été renvoyée pour négligence ayant coûté cher à une patiente. L’invitation à l’hôtel visait simplement à négocier la suppression du mot « négligence » de son dossier.

Meera mène sa propre enquête de son côté

Pendant que Geetika sombre, Meera engage le détective privé Mansoor. Celui-ci découvre que Geetika fréquente secrètement le restaurant de son ex, Sophie. Mais aussi, un certain David s’est introduit chez elles juste avant l’afflux d’accusations. Ceci pourrait laisser croire qu »à la fin les plaintes dans le thriller Netflix Accused sont fondées.

Geetika révèle cependant la vérité à Meera. Elle sollicitait en fait l’aide de David, cousin de Sophie et hacker, pour prouver que tous les emails provenaient d’une même source. Les accusations anonymes étaient donc bel et bien un montage.

Qu’est-ce que Geetika avoue à la fin du film Accused ?

La vérité éclate alors. En réalité, Dr. Logan, jaloux de la promotion de Geetika, a orchestré toute l’opération. Arrêté, il avoue avoir engagé David pour faire chanter Geetika et obtenir la place de doyenne. Le twist final surprend néanmoins : Geetika refuse la réhabilitation professionnelle.

Dans un monologue poignant, elle reconnaît avoir abusé de son pouvoir. Elle ne l’a certes pas fait sexuellement, mais en étant une supérieure tyrannique. Geetika admet alors avoir détruit la carrière de Carol pour une erreur plutôt que de faire preuve de clémence. Elle dénonce cependant les biais de Bhargav qui a remis en cause sa crédibilité dès qu’il a découvert son succès professionnel.

Ainsi, la fin de Accused sur Netflix dépasse le simple whodunit. Il explore la complexité du pouvoir sous toutes ses formes. Geetika, victime d’un complot, reconnaît paradoxalement ses propres torts. Ceci nous livre une fin qui refuse le confort moral simple. C’est là que réside la force de ce thriller indien. Il montre que l’abus d’autorité ne connaît pas de genre, et que la justice commence avant tout par l’introspection.

