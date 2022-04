Pourquoi Loki ne devrait pas apparaître dans Thor : Love and Thunder

Loki n’apparaîtra pas dans Thor : Love and Thunder. L’éternelle dualité entre les deux frères ne sera donc pas au programme du prochain film Marvel.

Loki était autrefois un élément clé de l’histoire de Thor, mais les frères ont évolué et n’ont plus besoin l’un de l’autre. Découvrez pour cette absence de Loki dans Thor : Love and Thunder est une bonne idée.

Thor et Loki, deux histoires liées depuis la nuit des temps

Un coup d’œil au casting de Thor : Love and Thunder révèle la présence de nombreux lauréats et favoris des Oscars. Nathalie Portman revient dans le MCU en tant que Jane Foster. Christian Bale et Russell Crowe arrivent tout droit de l’univers DC pour jouer respectivement Gorr le Dieu Boucher et Zeus.

Korg et Valkyrie, les vedettes de Ragnarok sont aussi présents. Des personnages majeurs de la franchise, il semblerait qu’il n’y a que Loki qui est absent. Loki est le demi-frère et principal antagoniste de Thor.

Leurs histoires sont liées bien avant même qu’ils n’apparaissent dans les comics Marvel. Il y a toujours eu une tension entre le rusé et fourbe Loki et l’arrogant dieu du tonnerre Thor. Cette tension a été la force motrice de certaines des plus belles histoires de l’humanité. On en retrouve beaucoup dans la mythologie nordique et les bandes dessinées adaptées des mythes.

Les raisons de l’absence de Loki dans Thor : Love and Thunder

Depuis The Avengers, Loki n’a joué qu’un rôle secondaire dans la vie de Thor. Certes les frères ont eu quelques moments agréables dans Le Monde des ténèbres et Ragnarok, mais Loki n’a plus joué un rôle moteur dans l’histoire. Il est devenu un personnage secondaire de l’entourage de Thor.

Il était amusant à regarder lors de son acclamation lorsque Hulk écrase Thor dans Ragnarok. Ce moment fort du film n’est toutefois pas essentiel. Pour faire simple, Thor n’a plus besoin de Loki.

Et oui, Loki ne peut plus facilement être un faire-valoir espiègle quand Thor lui-même arrive à faire de bonnes blagues. Taika Waititi, réalisateur de Ragnarok et de Love and Thunder, a ainsi réduit Loki à un personnage loufoque de plus dans l’ombre de Thor. Il n’est plus au centre des attentions comme il l’était autrefois.

D’ailleurs, Loki n’a, lui aussi, plus besoin de Thor. Le personnage a évolué, car il est aujourd’hui un protagoniste à part entière. Il possède désormais sa propre série sur Disney +. Il s’y est lancé dans une aventure avec Sylvie, la variante femelle de Loki, dans le multivers. La quête des deux variants les emmènera surement bien au-delà d’Asgard, très loin de Thor.

En attendant la sortie de Thor : Love and Thunder au cinéma le 13 juillet, redécouvrez la bande-annonce :