Légende de la comédie française: 8 films remarquables de Louis de Funès

Parmi les icônes du cinéma français, Louis de Funès est un acteur mémorable. Drôle, énergique et dynamique, ses mimiques sont inimitables et les films où Louis de Funès joue sont inoubliables. C’est pourquoi, on vous présente une sélection de ses meilleurs longs métrages.

A part le fameux gendarme de St-Tropez et Rabbi Jacob, il a incarné bien d’autres personnages durant sa carrière. Voilà pourquoi, cette liste de ces plus beaux films est à voir et à revoir en famille.

La Folie des grandeurs (1971) – Une comédie historique à voir

Parmi les célèbres films de Louis de Funès, en 1971, La Folie des grandeurs est une fresque historique burlesque où l’acteur incarne Don Salluste. C’est un ministre avide et manipulateur. Inspiré de Ruy Blas de Victor Hugo, le film transforme la tragédie en une comédie mordante mêlant satire sociale et humour absurde.

Face à un Yves Montand brillant en valet naïf devenu noble, de Funès livre une performance énergique et machiavélique, créant un contraste comique irrésistible. Leurs échanges, soutenus par des dialogues ciselés et des répliques cultes, critiquent les abus de pouvoir avec légèreté. Un classique indémodable alliant comédie brillante et critique des travers humains.

Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) – Une raillerie sociale hilarante

En 1973, Je crois que ce sont Les Aventures de Rabbi Jacob qui allie les meilleurs gags absurdes et réflexion sur les préjugés et la tolérance, porté par un Louis de Funès exceptionnel. L’histoire suit Victor Pivert. C’est un industriel raciste, qui se retrouve mêlé à une affaire d’espionnage et doit se déguiser en rabbin pour échapper à ses poursuivants.

Ce déguisement le plonge dans un univers qu’il méprise. Ce qui l’entraîne dans des situations hilarantes et une remise en question de ses convictions. Avec une mise en scène dynamique, le film aborde des thèmes profonds sur le racisme et le vivre-ensemble. Il prouve que le rire peut être un puissant levier de réflexion.

L’Aile ou la Cuisse (1976) – Une confrontation générationnelle comique

Sinon, en 1976, L’Aile ou la Cuisse met en scène un face-à-face comique entre Louis de Funès et Coluche. Ils représentent deux visions opposées de la gastronomie. Réalisé par Claude Zidi, le film aborde avec humour l’industrialisation de l’alimentation. De Funès incarne Charles Duchemin, un critique gastronomique défenseur d’une cuisine traditionnelle.

De son côté, Coluche joue Tricatel, dirigeant d’une entreprise de nourriture industrielle sans saveur. Le fils rebelle de Duchemin incarne la nouvelle génération, tiraillée entre respect du patrimoine et modernité. Avec des scènes cultes, le film critique les excès de la société de consommation tout en offrant une comédie savoureuse.

Le Gentleman d’Epsom (1962) – Un chef d’oeuvre à redécouvrir

Par la suite en 1962, Le Gentleman d’Epsom est un film souvent sous-estimé de Louis de Funès. Or il mérite d’être reconnu parmi ses meilleures performances. La comédie élégante repose sur l’alchimie entre Louis de Funès et Jean Gabin.

La subtilité de leur jeu d’acteur prime sur l’exubérance habituelle de de Funès. L’histoire suit Richard Briand-Charmery (Gabin). C’est un aristocrate pauvre qui escroque des parieurs naïfs. Tandis que de Funès incarne un restaurateur crédule, victime de ses combines. Avec un ton raffiné et une atmosphère feutrée, le film se distingue par son humour ironique et ses dialogues. C’est loin de l’exagération gestuelle habituelle.

Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) – Une saga culte à ne pas manquer

Puis, en 1964, Le Gendarme de Saint-Tropez est un tournant majeur pour Louis de Funès. Il y incarne le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot, un personnage emblématique du cinéma français. Il est à la fois autoritaire et comique. Réalisé par Jean Girault, ce premier volet connaît un immense succès et lance une saga de six films jusqu’en 1982.

Situé dans la célèbre station balnéaire, le film met en avant le contraste entre le rigorisme de Cruchot et l’insouciance des vacanciers, avec des scènes cultes comme celle des nudistes. Ce classique indémodable a propulsé de Funès au rang de star, séduisant des générations de spectateurs.

Le Corniaud (1965) – Bourvil et Louis de Funès font rire

Pour suivre, en 1965, Le Corniaud est un film marquant dans la carrière de Louis de Funès, le consacrant comme l’un des maîtres de la comédie française. Face à un Bourvil candide, de Funès incarne le rusé Léopold Saroyan, créant un contraste comique parfait.

Également réalisé par Gérard Oury, le film suit Antoine Maréchal (Bourvil), un homme ordinaire entraîné malgré lui dans un trafic de drogue international.

Avec des courses-poursuites absurdes et des quiproquos hilarants, Le Corniaud enchaîne les scènes cultes. C’est grâce à l’alchimie entre ses deux acteurs, voilà pourquoi, c’est un classique indémodable.

La Grande Vadrouille (1966) – Un film ironiquement drôle

Sorti en 1966, La Grande Vadrouille est le plus grand succès du cinéma français, avec plus de 17 millions d’entrées en salles. Réalisé par Gérard Oury, ce chef-d’œuvre burlesque met en scène le duo mythique Louis de Funès et Bourvil dans une comédie d’aventure mêlant humour absurde et satire historique.

La complicité entre les deux acteurs, avec le contraste entre la naïveté de Bourvil et l’énergie de de Funès, crée des échanges hilarants et un rythme effréné, rendant certaines scènes légendaires. Le film se distingue par son ambition cinématographique, alliant fresque historique et comédie populaire, avec des décors somptueux. Plus qu’un simple divertissement, il incarne un pan de l’histoire du cinéma français et montre comment l’humour peut être une forme de résilience.

Oscar (1967) – Un film de famille à mourir de rire

Par la suite, en 1967, Oscar est un film où Louis de Funès déploie son énergie dans un huis clos au rythme effréné, adapté de la pièce de théâtre du même nom. Réalisé par Édouard Molinaro, il exploite les codes du vaudeville et du comique de situation.

L’intrigue suit Bertrand Barnier (de Funès), un homme d’affaires autoritaire dont la journée se transforme en cauchemar, entre chantage et quiproquos. Chaque dialogue est une réplique cinglante, et chaque situation monte en puissance comique, offrant à de Funès un terrain idéal pour ses mimiques et sa gestuelle. Un chef-d’œuvre du comique théâtral au cinéma.

