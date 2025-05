Carême sur Apple TV+, une série d’espionnage qui met la gastronomie française à l’honneur

Si vous cherchez une nouvelle série à regarder sur Apple TV+, laissez-moi vous présenter Carême, un chef-d’œuvre inspiré de Cooking for Kings !

Imaginez un monde où les secrets d’État mijotent en cuisine. C’est exactement ce que propose Carême, la nouvelle série française d’Apple TV+. Elle est un parfait mélange d’espionnage, de sensualité et de haute gastronomie. Cette fresque historique audacieuse vous embarque ainsi dans les coulisses d’un empire… à travers les fourneaux.

Antonin, le premier chef-star et peut-être le premier chef-espion

Derrière son tablier, Antonin Carême (Benjamin Voisin) ne se contente pas de réinventer la pâtisserie française. Il fraye aussi avec les puissants de l’Europe napoléonienne. La série Carême, disponible sur Apple TV+, retrace son ascension. Il évolue d’un jeune orphelin passionné d’architecture à cuisinier adulé des rois. Entre-temps, il passe par les cuisines de Talleyrand, Murat ou encore du tsar Alexandre Ier.

Mais les attraits de cette œuvre ne se résument pas à la carrière de cuisinier d’Antonin. La grande originalité de la série, c’est de lui prêter une double vie. Il s’avère effectivement être un espion officieux, infiltré dans les hautes sphères grâce à ses talents de chef.

On assiste donc à un jeu de pouvoir savamment relevé. Les plats deviennent des armes diplomatiques et les festins, des moments de manipulation. On peut dire que Carême, cette nouvelle série d’Apple TV+, est un peu fantasque. Mais cette approche romanesque, qui s’inspire du livre Cooking for Kings, donne à l’histoire une saveur unique. Elle se trouve un peu à mi-chemin entre Bridgerton et The Bear, avec une touche de thriller politique sous cloche argentée.

Carême, une série aussi belle que bonne sur Apple TV+

La série Carême est une des nouveautés à voir absolument en mai 2025. Ce qui fait son charme, c’est aussi sa mise en scène somptueuse. Les décors recréent un Paris post-révolutionnaire baigné de luxe, de danger et de désir. Les scènes de cuisine, en particulier, sont filmées avec une intensité presque érotique. Chaque pièce montée est un chef-d’œuvre, chaque recette un acte de séduction ou de résistance.

Certes, la série Carême, à savourer chaque mercredi sur Apple TV+ s’aventure parfois dans des excès scénaristiques ou des clichés. Elle reste malgré tout un divertissement haut de gamme. Les personnages féminins y tiennent une place forte, à commencer par Agathe, la sous-cheffe brillante et affirmée. Pour résumer, Carême fait bien plus que raconter l’histoire d’un homme. Elle narre celle d’un art culinaire devenu outil de pouvoir.

