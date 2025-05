5 films qui réunissent les générations, à voir et à revoir !

Il existe des films qui ne sont pas forcément des fantaisies ou des blockbusters. Or, ce sont des chefs d’œuvres capables de réunir les générations. Et c’est tout de même génial.

Voici sans plus tarder cette sélection de films à voir et à revoir seul ou en famille comme Nonnas qui narrent les histoires de personnes ayant vécus de nombreux moments.

Les recettes du Bonheur (2014)

Si vous et vos proches aimez la cuisine et les histoires de famille, “Les recettes du Bonheur” ou (The Hundred Foot Journey) est un film parfait pour réunir les générations. Il raconte la bataille entre deux restaurateurs situés en face l’un de l’autre dans un village de France.

Le Saule Pleureur possède une étoile Michelin et appartient à Madame Mallory. Tandis que la Maison Mumbai est un nouvel établissement créé par une famille d’immigrés indiens dont le patriarche est Abbu Kadam. Se déclarant d’abord la guerre, leur relation évolue au fil du temps via la passion de la cuisine.

Mallory découvre le talent culinaire du fils d’Abbu, Hassan, et décide de le prendre sous son aile pour le former en tant que chef professionnel. Réalisée par Lasse Hallstrom, cette adaptation du roman de Richard C. Morais est une merveille.

Chef (2014)

La cuisine est un thème capable de réunir les générations et dans Chef, c’est justement de cela qu’il s’agit dans ce film. Chef narre l’histoire de Carl Casper qui abandonne son poste de chef cuisinier dans un restaurant haut de gamme de Los Angeles pour gérer un food truck après avoir essuyé une lourde critique culinaire.

Jon Favreau joue donc les chefs. Il réalise et interprète le personnage principal dans cette œuvre qui est en quête de raviver sa passion pour la cuisine en étant aidé de sa famille et ses amis.

Le personnage de Carl renforce ses liens avec sa famille tout en exploitant le food truck. Les deux films considèrent leur entreprise comme une affaire de passion, plutôt que comme une formule visant à assurer la sécurité financière.

Le nouveau stagiaire (2015)

Ensuite Ben Whittaker (Robert De Niro) est un veuf à la retraite de 70 ans qui s’ennuie dans sa vie. C’est pourquoi il décide de rejoindre les rangs d’une entreprise de vente de mode en ligne en tant que stagiaire senior.

Ses bonnes manières et son charme d’antan le rendent rapidement populaire auprès de ses collègues beaucoup plus jeunes. Et la fondatrice et PDG de l’entreprise, Jules Ostin (Anne Hathaway) tisse même un lien spécial avec lui en tant que meilleur ami et mentor professionnel.

Le deuxième meilleur hôtel exotique de Marigold (2015)

Par la suite, après le premier opus de 2011, ce film pour réunir les générations poursuit l’histoire des retraités britanniques qui vivent dans un hôtel de retraite à Jaipur, en Inde. Alors qu’ils ont tous de nouvelles perspectives à l’horizon, le jeune et enthousiaste propriétaire de l’hôtel, Sonny, doit faire évoluer les choses.

Non seulement son mariage approche, mais ses projets d’agrandissement de l’hôtel se mettent également en place. Réalisé par John Madden, ce film voit le retour de la distribution originale. On a Dev Patel dans le rôle de Sonny et Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Celia Imrie, Penelope Wilton, Ronald Pickup et David Strathairn dans le rôle de ses invités de longue date, avec l’ajout de Richard Gere.

The Farewell (2019)

Enfin, suivez les péripéties qui arrivent à Awkwafina dans le rôle de Billi une jeune Américaine d’origine chinoise, qui apprend que sa grand-mère, Nai Nai, est atteinte d’un cancer et qu’il ne lui reste que quelques semaines à vivre.

L’information est connue de tous les membres de la famille, à l’exception de la matriarche elle-même. La famille décide alors d’organiser un faux mariage pour se réunir. Mais cela promet des situations loufoques et beaucoup d’émotions en perspective. En partie basé sur l’expérience réelle de la réalisatrice Lulu Wang, « The Farewell » met en scène Zhao Shu-zhen dans celui de la grand-mère, Nai Nai.

