48 heures pour profiter des meilleures promos Trust sur Amazon !

Profitez d’une opportunité exceptionnelle avec des réductions jusqu’à 35 % sur une sélection de produits gaming et bureautique Trust pendant les Jours Flash Amazon, les 8 et 9 octobre 2024. C’est le moment idéal pour booster votre productivité ou votre expérience gaming à des prix imbattables. Ne manquez pas ces offres limitées et équipez-vous dès maintenant pour un confort optimal. Découvrez les offres exclusives ci-dessous !

Une productivité optimale à prix réduit

Pendant les Jours Flash Amazon, Trust vous propose des équipements de bureau ergonomiques et performants à des prix défiant toute concurrence. Vous travaillez longtemps devant l’écran ? La souris ergonomique VERTO Wireless est faite pour vous ! Conçue pour une utilisation prolongée sans effort, elle vous permet de préserver vos poignets grâce à son design ergonomique. Et à seulement 15,20 € au lieu de 24,99 €, c’est une affaire à ne pas manquer !

Besoin d’un clavier compact et performant ? Le ODY II Wireless Keyboard vous assure une productivité maximale grâce à son format sans fil. Fini les câbles encombrants, vous pourrez travailler où vous voulez en toute liberté. Il est disponible à 14,99 € au lieu de 19,99 €. Si vous cherchez à améliorer la qualité audio de vos visioconférences ou de vos vidéos, la ARYS USB Soundbar est l’option idéale. Cette barre de son compacte offre un son puissant pour tous vos besoins multimédia. À seulement 18,99 € au lieu de 29,99 €, c’est une excellente solution pour améliorer l’acoustique de votre espace de travail.

Des accessoires gaming pour une immersion totale

Trust ne s’arrête pas là ! Pour les passionnés de jeux vidéo, les offres gaming sont tout simplement incroyables. Prenez par exemple le AZOR Gaming Keyboard, un clavier performant avec rétroéclairage RGB pour une ambiance immersive lors de vos sessions de jeu nocturnes. Il est proposé à seulement 16,99 € au lieu de 24,99 €.

Pour une immersion encore plus complète, optez pour le Forta Headset PS5. Ce casque gaming de haute qualité offre un son clair et précis pour vos parties sur PlayStation 5. Profitez-en maintenant à 37,99 € au lieu de 49,99 € ! Et pour les streamers ou les créateurs de contenu, le Onyx Microphone & Arm est un choix parfait. Avec son bras articulé, vous bénéficiez d’une configuration professionnelle à un prix imbattable. Ce microphone est disponible à 130,14 € au lieu de 199,99 €, soit une réduction de près de 70 € !

Ne manquez pas l’opportunité !

Nous avons déniché ces offres spécialement pour vous, car elles représentent une véritable opportunité pour s’équiper à moindre coût. Que vous soyez un professionnel qui souhaite optimiser votre espace de travail ou un gamer en quête de matériel performant, ces promotions Trust sont incontournables.

Faites des économies et équipez-vous de produits fiables et durables. Trust, avec ses années d’expérience, propose des produits de qualité, pensés pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes. En plus de la garantie d’avoir des équipements à la pointe de la technologie, vous bénéficiez de réductions exceptionnelles pendant seulement 48 heures !

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

