3 meilleurs smartphones realme à prix canon pour la rentrée !

À l’occasion de la rentrée 2025, realme dévoile une sélection de smartphones pensés pour répondre aux besoins de chacun. Du modèle économique pour un premier téléphone jusqu’au smartphone ultra-performant, il y en a pour tous les budgets. Les téléphones realme se distinguent par leur autonomie impressionnante, leur design moderne et leur robustesse certifiée Classe A. Une opportunité à ne pas manquer pour allier performance, durabilité et prix attractif.

Une offre pensée pour toutes les générations

La marque affirme que Realme reste aujourd’hui « la seule marque à proposer une gamme complète de smartphones Classe A selon l’étiquette énergie mise en place en juin dernier ». L’objectif : offrir des terminaux à la fois durables et abordables. Pour les familles, le realme Note 70T apparaît comme une solution idéale. Proposé à 119,99 € pour le lancement, il se distingue par une batterie 6 000 mAh qui offre jusqu’à deux jours d’autonomie. Il assure aussi une résistance militaire ArmorShell™ qui absorbe les chutes jusqu’à 1,8 mètre. Avec son design Coastline et sa finesse de 7,94 mm, il joue la carte de la légèreté sans sacrifier la robustesse. Disponible dès le 26 août, il cible clairement les budgets serrés.

Le rapport qualité-prix qui séduit les ados

Au cœur de la gamme, le realme 14 T se positionne comme un best-seller potentiel. À moins de 300 €, il combine un écran AMOLED 120 Hz et un système de refroidissement VC pour maintenir des performances optimales. C’est le cas même lors des sessions prolongées. Une réponse aux usages intensifs des jeunes utilisateurs. Côté autonomie, la marque reste fidèle à son credo : une batterie 6 000 mAh qui « suit votre rythme sans faire de concessions sur la photo ». Ce modèle mise aussi sur la fiabilité puisque les smartphones se doivent d’accompagner les utilisateurs plusieurs années. Déjà en rayon chez Boulanger, Leclerc, Electro Dépôt ou encore Auchan, il coche les cases des familles en quête d’un bon compromis entre performance et prix.

Le haut de gamme dopé à l’IA

Pour ceux qui veulent aller plus loin, le realme GT 7 incarne l’option premium accessible. Avec un processeur parmi « les plus puissants du marché », un écran AMOLED et un capteur IMX 906 de 50 mégapixels, il rivalise avec les ténors du segment. Sa batterie Titan 7 000 mAh et la charge SUPERVOOC 120 W permettent de récupérer 50 % d’énergie en 14 minutes. Je pense que c’est un atout décisif. Ajoutez à cela des fonctionnalités boostées par l’intelligence artificielle ! Vous obtenez un smartphone pensé pour durer et performer sans exploser le budget. Déjà disponible chez FNAC et Boulanger, il s’impose comme un challenger sérieux pour cette rentrée.

