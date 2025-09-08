28 ans plus tard, le temple des Morts : quels personnages cultes feront leur retour surprise ?

La saga post-apocalyptique signe son grand comeback avec The Bone Temple, et les fans vont être servis : Ralph Fiennes incarne toujours le mystérieux Dr. Kelsen, architecte d’un temple… en os.

Le terrifiant Alpha Samson est de la partie, tout comme le dérangeant Jimmy Crystal et sa secte purple. La surprise ultime ? Le retour de Jim, interprété par Cillian Murphy, 28 ans après 28 Days Later ! Accrochez vous, l’hystérie zombie n’a jamais été aussi addictive.

28 ans plus tard, le temple des Morts – Le Retour Frénétique d’une Saga Culte

La saga post-apocalyptique revient avec 28 ans plus tard, le temple des Morts , quatrième opus de la franchise 28 Days Later. Ce nouveau chapitre suit les pas de Spike, jeune héros ayant quitté son île sanctuaire pour explorer un continent ravagé par le virus de la rage.

Entre paysages dévastés et horreurs innommables, l’aventure promet d’être aussi haletante que glaçante. Les premières images et la bande-annonce dévoilées par Sony ont déjà enflammé les fans.

Dr. Ian Kelson : Le Gardien Fou du Temple d’Os

Ralph Fiennes reprend son rôle du Dr. Ian Kelson, survivant solitaire et architecte énigmatique du « Bone Temple ». Ce monument, bâti avec les ossements des morts et des infectés, sert de mémorial à l’humanité disparue. Considéré comme fou par les habitants de l’île de Spike, Kelson nouera pourtant une relation forte avec le jeune héros. Son rôle s’annonce central dans ce nouvel opus, entre folie et lucidité.

Samson : L’Alpha Imprévisible et Son Étrange Lien avec Kelson

Chi Lewis-Parry incarne à nouveau Samson, un infecté surpuissant devenu un « Alpha » grâce à une mutation du virus. Capable de mener des meutes et doté d’une force terrifiante, il entretient une relation complexe avec Kelson, qui utilise de la morphine pour le maîtriser temporairement. Le trailer laisse entrevoir des scènes tendues entre les deux personnages, ajoutant une couche d’ambiguïté à ce duo improbable.

Jimmy Crystal : Le Méchant le plus Dérangeant de la Saga

Interprété par Jack O’Connell, Jimmy Crystal s’impose comme le grand antagoniste du film. Inspiré de l’infâme personnalité médiatique Jimmy Savile, ce chef de culte égocentrique et pervers dirige une secte appelée « The Jimmies ». Après avoir « sauvé » Spike à la fin du précédent film, il semble avoir enrôlé de force le jeune garçon dans son groupe. Son apparence grotesque et ses actes cruels en font un villain mémorable.

The Jimmies : Une Secte aux Méthodes Brutales

Les membres de la secte de Crystal, vêtus de tenues violettes assorties, sèment la terreur dans les ruines de l’Angleterre. Le trailer les montre commettant des atrocités, avec Spike malgré lui impliqué dans leurs exactions. Son évasion promise sera probablement l’un des enjeux majeurs du film, confrontant le héros à des choix moraux déchirants.

Spike et Jim : Les Héros d’Hier et d’Aujourd’hui Réunis

Alfie Williams incarne toujours Spike, désormais pris au piège des Jimmies mais bien décidé à retrouver sa liberté. Il croisera de nouveau le Dr. Kelson, mais aussi… Jim, interprété par Cillian Murphy !

Bien qu’absent de la bande-annonce, sa présence a été confirmée par le scénariste Alex Garland. Près de 30 ans après les événements de 28 Days Later, le célèbre coursier londonien fera son retour, d’abord dans un rôle secondaire avant de prendre plus d’importance dans le troisième film prévu. De quoi faire frissonner les fans de la première heure !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn