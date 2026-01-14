28 ans plus tard: le temple des Morts est-il aussi bon que les deux premiers films ? Voici notre avis !

La rage est-elle toujours aussi contagieuse ? Plus de vingt ans après: 28 jours plus tard, la saga mythique revient avec 28 ans plus tard : le temple des Morts . Mais est-il meilleur que deux autres films précédents ?

Promesse d’horreur viscérale et de course effrénée, ce troisième volet ose-t-il renouveler la recette ou surfe-t-il sur la gloire passée ? Avant de filer vous cacher, découvrez notre verdict sans concession sur ce retour tant attendu dans un monde dévasté.

28 ans plus tard: le temple des Morts – Une méditation horrifique sur ce qui nous rend humains

La saga zombie la plus cérébrale de sa génération évolue une fois de plus. 28 ans plus tard, le temple des Morts , suite presque immédiate au retour fracassant de Danny Boyle l’été dernier, reprend le flambeau avec une audace étourdissante. Réalisé par Nia DaCosta sur un scénario d’Alex Garland, ce nouveau chapitre opère un pivot subtil.

Là où son prédécesseur était tendu par la relation entrelacée entre la mort et le déni, 28 ans plus tard, le Temple des Morts transforme la même veine existentialiste en une méditation sur la recherche d’une raison de vivre. Ne vous fiez pas à son apparence plus traditionnelle : ce film est la suite profonde et humaine que la renaissance de 2025 méritait.

Qui sont les vrais monstres dans un monde sans Dieu ?

Comme dans 28 ans plus tard, le temple des Morts , l’accent est moins mis sur la peur pure que sur l’effet d’être entouré par elle en permanence. Le film s’ouvre pourtant en force avec le retour du zombie alpha Samson (l’impressionnant Chi Lewis-Parry), qui arrache la colonne vertébrale d’un malheureux. Mais, caractère novateur, le script de Garland focalise notre attention sur l’idée que les morts-vivants pourraient encore penser par eux-mêmes. Une piste fascinante dans une Angleterre où les survivants humains ont sombré dans le culte pour se préserver.

Sir Lord Jimmy Crystal : un dieu pervers en survêtement violet

Nous avions laissé le jeune Spike (Alfie Williams) sauvé par une bande de voyous à perruques blond platine, tous stylisés à l’effigie de l’ancien présentateur monstre sexuel Jimmy Savile. Le temple des Morts examine cette « salvation » de plus près. Leur leader, Sir Lord Jimmy Crystal (un Jack O’Connell magnifiquement sinistre), force Spike à combattre à mort un autre de ses « doigts » pour intégrer le groupe.

La conviction inquiétante de Jimmy, nourrie d’une logique enfantine, est qu’il n’y a plus de Jésus ici. Son père, un vicaire ayant accueilli le virus de la Rage comme un véhicule pour l’Apocalypse, est à ses yeux le chef des morts-vivants, le diable en personne. Sa mission ? Parcourir le pays pour offrir de la « charité », qui consiste le plus souvent à écorcher vif les gens pour grossir l’armée de son père.

Le Dr. Kelson et l’ossuaire : un sanctuaire pour les morts oubliés

En parallèle de cette folie, l’autre moitié du film se déroule dans le magnifique ossuaire introduit précédemment. Là, l’érudit et distingué Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes, d’une vitalité excentrique et poignante) continue de mémoriser les morts oubliés. Maintenu en vie par son service envers les défunts, Kelson est peut-être l’adulte le mieux préservé d’Angleterre.

Dans son bunker, il écoute du Duran Duran et du Radiohead sur un tourne-disque à manivelle. Son rapport au monde est à l’opposé de celui de Jimmy : il trouve un sens dans la préservation de la mémoire, et non dans la destruction.

Samson et Kelson : une étrange communion sous morphine

C’est dans les scènes fréquentes où Kelson et le zombie Samson développent un rapport émouvant et vaguement comique, liés par la morphine, que le film révèle toute son originalité. DaCosta combine ses instincts narratifs audacieux à son don pour le portrait en gros plan.

Il est fascinant de les voir renouer avec leur humanité défaillante depuis des directions opposées. Le film tout entier semble se jouer dans l’élargissement de leurs yeux, alors que la réalisatrice relève le défi de Garland : subvertir la tension du genre au service de quelque chose de plus doux et profond.

Une fin timide mais une vision cohérente

Le film n’est pas exempt de défauts, notamment un anticlimax résolvant plusieurs intrigues d’un haussement d’épaules hors-champ, décevant après un set-piece à couper le souffle. Mais on salue la cohérence de Garland : il ne pousse pas artificiellement les infectés au premier plan, et ne diminue pas la sauvagerie de Jimmy en laissant espérer une rédemption. Sir Lord Jimmy Crystal est d’ailleurs une force de la nature si démente, interprétée avec une joie perverse par O’Connell, qu’il éclipse la menace des zombies et s’impose comme un méchant iconique.

28 ans plus tard, le temple des Morts , le moins effrayant mais le plus inquiétant de la saga, prouve une fois de plus que les gens sont bien plus terrifiants que les monstres. Alors que Spike ne peut plus retourner en arrière, son avenir – teasé en fin de film – le forcera à affronter les périls de l’auto-préservation, que cette franchise voit comme la pierre angulaire de la société et la cause de son inévitable perte. Le message final est limpide : avoir une raison de vivre peut être dangereux, mais personne ne peut survivre longtemps sans une.

