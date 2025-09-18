YH-C3000 : le nouveau casque Yamaha façonné en bois précieux

Yamaha lance le casque audiophile YH-C3000, conçu en bois précieux et doté de la technologie ARMODYNAMICTM. Une création qui mêle artisanat et innovation sonore.

Yamaha a présenté le 10 septembre 2025 son nouveau casque clos haut de gamme YH-C3000. C’est un modèle en bois précieux doté du haut-parleur exclusif ARMODYNAMIC™. Ce casque de 330 grammes combine artisanat raffiné, confort d’utilisation et une musicalité inspirée de l’univers des instruments Yamaha. Proposé à 1 799 € TTC, il s’impose comme un objet d’exception dans le paysage audio.

ARMODYNAMIC™, un haut-parleur au service du « True Sound »

Au cœur du YH-C3000, Yamaha introduit son haut-parleur ARMODYNAMIC™, un concentré d’ingénierie acoustique. Inspiré du terme italien armonia, il repose sur une membrane à trois couches (papier, résine et fibres PBO ZYLON™) déjà utilisées dans les enceintes Hi-Fi phares de la marque. Cette architecture permet, selon Yamaha, de marier légèreté, rigidité et amortissement optimal, garantissant « un son exceptionnellement fluide, avec une haute résolution et une réponse rapide ».

La ventilation arrière et l’amortisseur en maille renforcée assurent une restitution claire et dynamique. Les basses restent généreuses. Un détail illustre la précision recherchée : le pôle en fer pur a été intégré pour renforcer la puissance motrice du haut-parleur. Il permet aussi d’accélérer la réponse sonore. La marque souligne que le YH-C3000 retranscrit la subtilité d’un concert live, « de la dynamique exaltante des interactions artiste et public jusqu’à l’énergie électrique de la performance ».

Le bois de hêtre, signature artisanale et acoustique

L’autre particularité du YH-C3000 réside dans ses boîtiers en bois de hêtre, matériau déjà utilisé dans les pianos à queue Yamaha. Légèreté, rigidité et neutralité sonore en font un allié de choix pour la précision acoustique. Loin d’être un simple habillage esthétique, ce coffrage participe activement à la restitution sonore. Cela amplifie la réactivité du haut-parleur ARMODYNAMIC™. Chaque pièce est façonnée, peinte et polie à la main par les artisans de l’usine japonaise de Shizuoka. Cette usine est spécialisée dans la fabrication de pianos et de modèles audio haut de gamme.

« Les artisans peignent et polissent soigneusement chaque boîtier à plusieurs reprises », précise la marque. C’est important afin d’obtenir une finition noire miroir qui rappelle celle d’un instrument de musique fin. La marque a tenu à réintroduire le bois dans le design audio haut de gamme, pour sa valeur acoustique mais aussi émotionnelle. Elle va à contre-courant de l’ultra-minimalisme industriel.

Confort d’exception et accessoires premium

Si le YH-C3000 vise les audiophiles les plus exigeants, il n’oublie pas l’ergonomie. Inspiré du modèle phare YH-5000SE, l’arceau adopte une structure en acier inoxydable avec mécanisme de pivot incliné. Cela réduit la pression sur la tête et les oreilles. Les coussinets, conçus après de nombreux prototypes, associent cuir en protéine de soie et mousse à mémoire de forme. Résultat : une étanchéité optimale et une immersion profonde, même lors d’écoutes prolongées.

Yamaha ajoute des câbles en cuivre sans oxygène recouverts d’argent, un chiffon microfibre et une housse de transport. Avec un poids contenu de 330 grammes malgré une conception fermée, le casque ambitionne d’offrir confort et portabilité sans compromis. Ce souci du détail montre que la marque japonaise rivalise avec les acteurs du très haut de gamme qui misent autant sur l’expérience d’écoute que sur le luxe tactile et visuel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



