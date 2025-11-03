Yamaha célèbre Noël avec une sélection audio d’exception

Pour Noël, Yamaha dévoile une sélection audio haut de gamme. Casques, enceintes et instruments illustrent le savoir-faire True Sound de la marque.

Avec sa sélection de fêtes, Yamaha met à l’honneur l’élégance sonore. Du casque Bluetooth nomade aux enceintes Hi-Fi en passant par les amplificateurs et guitares, la marque japonaise conjugue tradition et technologie. Chaque produit incarne sa philosophie True Sound : restituer le son tel qu’il a été imaginé par l’artiste. Une collection pensée pour les mélomanes exigeants et les amateurs de beaux objets.

Casques haute-fidélité et Bluetooth : le confort absolu

Pensés pour l’immersion et le plaisir d’écoute, les nouveaux casques Yamaha jouent la carte du raffinement. Le YH-C3000, modèle fermé Hi-Fi, marie technologie de pointe et fabrication soignée. Son haut-parleur ARMOR YNAMIC™, fruit de dix ans de recherche, délivre une restitution d’une pureté remarquable. Assemblé à la main dans l’usine japonaise de Yamaha, il combine bois de hêtre poli, cuir protéiné et mousse à mémoire de forme pour une isolation parfaite.

Dans un registre plus nomade, le YH-L500A séduit par sa polyvalence. Compatible Bluetooth multipoint, il propose deux modes d’écoute : CINEMA pour spatialiser dialogues et effets, et MUSIQUE pour restituer toute la richesse des voix et instruments. Léger (265 g) et doté de coussinets moelleux, il promet des heures d’écoute sans fatigue et reflète la philosophie True Sound chère à Yamaha.

Enceintes Hi-Fi et connectées : la précision au service de l’émotion

La firme nippone poursuit son exploration de la fidélité sonore avec l’enceinte NS-800A, concentré de technologie et d’élégance. Grâce à son diaphragme Harmonious Diaphragm™ en alliage de ZYLON® et d’épicéa, elle restitue un son équilibré sur tout le spectre. Les innovations internes, comme la chambre de résonance R.S. et les condensateurs Mundorf MCap SUPREME Classic, éliminent les vibrations parasites pour offrir une clarté saisissante.

Pour ceux qui préfèrent la liberté sans fil, la MusicCast 20 conjugue design compact et performance. Elle s’intègre à l’écosystème MusicCast de Yamaha pour une diffusion multiroom fluide. Compatible Bluetooth, AirPlay 2 et Alexa, elle offre une ergonomie intuitive et une restitution équilibrée malgré sa taille. Une enceinte discrète, pensée pour les foyers modernes à la recherche de simplicité et de qualité.

Amplificateur et instruments : tradition et puissance

Côté amplification, le R-N800A illustre la maîtrise de Yamaha dans la pureté du signal. Son architecture ToP-ART, associée au DAC ESS9038Q2M, garantit une reproduction fidèle et dynamique. Compatible MusicCast, AirPlay 2 et DNLA, il permet un streaming haute résolution et un calibrage acoustique automatique via la technologie YPAO. À la croisée de la tradition Hi-Fi et du numérique, cet ampli redéfinit l’écoute domestique.

La marque rappelle son héritage musical avec la guitare Revstar Standard (modèles RSS20 et RSS02T). Inspirée des motos café racer des années 1960, elle associe élégance rétro et innovations acoustiques. Son design Acoustic Design Yamaha optimise la résonance et réduit les pertes sonores, tandis que les nouveaux coloris apportent une touche festive et moderne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

