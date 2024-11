Xiaomi déchaîne les prix pour ce Black Friday, découvrez leurs meilleures offres exclusives !

Le Black Friday est enfin là et Xiaomi, la marque qui ne cesse de faire parler d’elle, dévoile des offres incroyables pour ses produits phares. Si vous attendiez l’occasion rêvée pour renouveler votre smartphone ou investir dans un produit tech performant à prix réduit, ne cherchez plus. Xiaomi fait fort avec des réductions sur ses appareils les plus populaires. Voici les offres les plus excitantes du moment, à ne pas manquer !

Xiaomi 14 : un smartphone haut de gamme à prix imbattable

Performances de haut niveau : Surpasse le Galaxy S24 dans sa catégorie

: Surpasse le Galaxy S24 dans sa catégorie Format compact : Idéal pour ceux qui recherchent la puissance sans un téléphone encombrant

: Idéal pour ceux qui recherchent la puissance sans un téléphone encombrant Écran OLED Full HD+ avec taux de rafraîchissement variable pour une expérience visuelle fluide

Le Xiaomi 14 a rapidement conquis le cœur des utilisateurs, se hissant parmi les meilleurs smartphones du marché. Son succès réside dans un design soigné et des caractéristiques techniques de haut vol, à commencer par son écran OLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz, et une puissance de performance qui surpasse des géants comme le Galaxy S24. Mais ce qui frappe le plus avec le Xiaomi 14, c’est son prix : une offre exceptionnelle pour le Black Friday !

Offre Black Friday

Au lieu de 1 099 euros pour le modèle 512 Go, le Xiaomi 14 est disponible à 559 euros sur Rakuten, via le vendeur Boulanger, avec le code promo BLACK40. Une réduction incroyable pour un téléphone premium !

Xiaomi 14 Ultra : la puissance ultime pour les passionnés de photo et de performance

Le Xiaomi 14 Ultra ne laisse personne indifférent avec ses caractéristiques techniques de haute volée. Pour rivaliser avec les smartphones de Samsung et Apple, Xiaomi a mis les petits plats dans les grands : un processeur Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et un appareil photo signé Leica. Bref, un monstre de performance dans un design élégant.

Performances exceptionnelles grâce au Snapdragon 8 Gen 3 et 16 Go de RAM

grâce au Snapdragon 8 Gen 3 et 16 Go de RAM Appareil photo Leica pour des clichés de qualité professionnelle

pour des clichés de qualité professionnelle Écran OLED de 6,73 pouces offrant un rendu visuel époustouflant

Offre Black Friday

Initialement proposé à 1 499 euros, le Xiaomi 14 Ultra est maintenant disponible pour 969 euros chez Boulanger. Une remise de plus de 500 euros pour un smartphone haut de gamme aux caractéristiques exceptionnelles !

Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker : l’allié de vos repas maison

Si vous êtes amateur de cuisine et que vous cherchez à simplifier la préparation de vos plats, ne ratez pas l’occasion de vous offrir le Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker. Ce rice cooker multifonction est idéal pour obtenir une cuisson parfaite du riz, mais il propose également huit modes de cuisson pour s’adapter à toutes vos recettes.

Cuisson parfaite du riz grâce à ses technologies avancées

du riz grâce à ses technologies avancées Huit modes de cuisson pour varier les plaisirs

pour varier les plaisirs Contrôle à distance via l’application Mi Home pour un confort optimal

via l’application Mi Home pour un confort optimal Design compact et moderne pour s’intégrer facilement dans votre cuisine

Offre Black Friday

Le Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker est actuellement à 39,99 euros, soit une réduction de 20% par rapport à son prix habituel de 49,99 euros sur le site officiel de Xiaomi. Un excellent rapport qualité/prix pour une cuisson toujours réussie !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn