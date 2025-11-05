Xiaomi 17 Pro : notre verdict sur l’utilité réelle de son écran secondaire

Xiaomi a-t-il trouvé la formule magique ou simplement ajouté un gadget sur son nouveau smartphone ? Le Xiaomi 17 Pro débarque avec son écran secondaire de 2,7 pouces à l’arrière, un petit élément qui promet monts et merveilles.

Entre selfies haute qualité avec l’objectif principal, notifications en un coup d’œil et même jeux rétro façon Game Boy, on se demande à quoi peut bien servir l’écran secondaire. Est-il un atout précieux au quotidien ou une fonctionnalité en quête d’utilité ? Notre verdict va peut-être vous surprendre.

L’écran secondaire du Xiaomi 17 Pro : une brillante idée en quête d’utilité

Le Xiaomi 17 Pro débarque avec une particularité qui ne passe pas inaperçue : un élégant écran OLED de 2,7 pouces logé à l’arrière. Très facile à lire grâce à sa luminosité élevée et à la netteté de son affichage, ce panneau permet de consulter l’heure.

Pour pouvez aussi voir les messages et même contrôler certaines applications natives comme l’application musicale de Xiaomi. L’idée est séduisante sur le papier. Mais son exécution laisse perplexe. Pourquoi ? Parce qu’il est impossible d’y installer des applications tierces, limitant considérablement son potentiel et son utilité au quotidien.

Un écran principal vole la vedette

Heureusement, l’écran principal du 17 Pro est une véritable merveille technologique. Ce panneau LTPO AMOLED de 6,3 pouces affiche une résolution élevée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le plus impressionnant reste sa luminosité maximale, capable d’atteindre des pics extraordinaires de 3 412 cd/m².

Cette performance, proche des 3 500 nits annoncés, permet des effets HDR saisissants et une lisibilité parfaite, même en plein soleil. Seul bémol, comme souvent sur les OLED, la luminosité est gérée par une modulation PWM, ce qui peut entraîner un scintillement pour les yeux les plus sensibles.

Une expérience utilisateur globalement réussie

Sinon, au-delà des écrans, le Xiaomi 17 Pro se distingue par son ergonomie soignée. Son design compact place les boutons de manière intuitive, et les entrées sur l’écran tactile sont enregistrées avec une grande précision. Les animations sont fluides, et le téléphone fonctionne sans le moindre accroc au quotidien.

Les testeurs ont été particulièrement séduits par la qualité de son moteur de vibration, qui apporte un retour haptique d’une grande finesse. Le déverrouillage est quant à lui assuré de manière fiable par un capteur d’empreintes digitales à ultrasons 3D.

L’écran secondaire : un gadget plus qu’une révolution

Malgré ses qualités techniques, le petit écran arrière est un bonus, mais sans plus. S’il est facile d’utilisation, il n’apporte pas de valeur ajoutée significative. Son potentiel est pourtant réel. Mais le manque de fonctions supplémentaires et l’absence de support pour les applications tierces le cantonnent au statut d’atout anecdotique.

Il reste pratique pour utiliser les excellentes caméras Leica à l’arrière pour des selfies de qualité, mais cela semble insuffisant pour justifier pleinement son existence.

Le verdict : l’écran secondaire du xiaomi 17 Pro peut mieux faire

À l’heure actuelle, l’écran secondaire du Xiaomi 17 Pro est plus un gadget qu’un véritable argument d’achat. Il est difficile de comprendre pourquoi Xiaomi, pourtant expérimenté avec les petits écrans supplémentaires, traite cette fonction unique avec autant de négligence.

Le téléphone en lui-même est excellent, avec un écran principal époustouflant et une ergonomie irréprochable. Mais pour que son double affichage passe du statut de curiosité à celui de révolution, le fabricant devra lui offrir bien plus de libertés et de fonctionnalités.

