Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch 2 : Guide complet et astuces

Bienvenue sur Mira, nouveau venu ! Xenoblade Chronicles X Definitive Edition débarque sur Switch 2 avec ses paysages grandioses et son gameplay est aussi profond qu’un océan. Pour les débutants, quelques règles d’or s’imposent.

N’oubliez jamais d’améliorer vos Arts Skills avec vos Battle Points, explorez chaque recoin sans vous fier qu’au fast travel, et ciblez les parties des monstres pour bloquer leurs attaques et récolter de meilleurs butins . Et surtout, ne négligez pas l’Overdrive Skill, cette mécanique débloquée au chapitre 5 qui peut renverser n’importe quel combat . Suivez le guide pour dompter cette planète hostile !

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Le guide ultime pour survivre sur Mira

La planète Mira n’attend que vous, mais attention, elle ne fera pas de cadeau. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition débarque sur Switch avec son lot de nouveautés, de secrets et de mécaniques à maîtriser. Que vous soyez un vétéran du Wii U ou un nouveau venu complètement perdu, voici tout ce qu’il faut savoir pour explorer, combattre et piloter sans finir en charpie. Et bonne nouvelle : les tutos ont été refaits, donc plus d’excuses pour ne pas comprendre le système de combat.

Combien de temps faut-il pour en voir le bout ?

C’est la question qui fâche. Si vous comptez filer droit vers la fin de l’histoire principale, comptez environ 60 heures. Mais si vous voulez explorer chaque recoin, débloquer tous les personnages, collecter tous les Skells et optimiser votre FrontierNav, le compteur peut facilement grimper à 150 heures et plus. Prenez votre temps, respirez, Mira est vaste.

Quoi de neuf dans cette Definitive Edition ?

Dix ans après la version originale, Monolith Soft a mis les petits plats dans les grands. Voici les principaux ajouts :

Un nouveau chapitre 13 inédit, qui étoffe le lore et introduit des ennemis supplémentaires.

Des tutos vidéo pour enfin comprendre les mécanismes sans s'arracher les cheveux.

L'ajout de Field Skills, qui permettent d'ouvrir des coffres auparavant inaccessibles.

Des personnages jouables supplémentaires (à débloquer via des quêtes d'affinité).

Une interface retravaillée et la possibilité de retirer le HUD pour des captures d'écran impeccables.

Le level cap passe à 99.

Le Skell, c’est le Graal. Ce mecha volant transforme radicalement l’exploration. Pour l’obtenir au plus vite, enchaînez les missions suivantes :

Terminez le chapitre 5 pour débloquer les missions de reconnaissance. Acceptez la quête « The Skell License » auprès de la BLADE. Récupérez les 200 000 crédits nécessaires (farmez les missions de collecte et les probes). Validez l’examen théorique (répondez correctement aux questions). Terminez la quête « Doll Habitat » en récupérant trois pièces spécifiques sur des ennemis. Enfin, la quête finale « Skell License: Practical Test » vous demandera d’abattre un ennemi coriace. Préparez-vous.

Les meilleurs builds pour chaque personnage

Chaque compagnon a sa spécialité. Voici comment les optimiser pour le combat :

Elma (Faucon Noire) : Spécialiste de l’Overdrive. Équipez-la d’armes à rechargement rapide et de skills qui augmentent la jauge de tension. En combat, enchaînez les arts pour maintenir l’Overdrive en permanence. C’est une machine de guerre.

: Spécialiste de l’Overdrive. Équipez-la d’armes à rechargement rapide et de skills qui augmentent la jauge de tension. En combat, enchaînez les arts pour maintenir l’Overdrive en permanence. C’est une machine de guerre. Lin (Tank) : Focus sur la défense et l’agro. Donnez-lui des boucliers et des arts qui provoquent les ennemis. Ses compétences de soin et de protection de zone sont vitales en boss fight.

: Focus sur la défense et l’agro. Donnez-lui des boucliers et des arts qui provoquent les ennemis. Ses compétences de soin et de protection de zone sont vitales en boss fight. Doug (DPS physique) : Armes lourdes et skills de burst. Il excelle dans les dégâts sur cible unique. Assurez-vous qu’il ait toujours un bonus de dégâts par derrière.

: Armes lourdes et skills de burst. Il excelle dans les dégâts sur cible unique. Assurez-vous qu’il ait toujours un bonus de dégâts par derrière. Gwin (Polyvalent) : Bon équilibre entre soutien et attaque. Peut être orienté débuff ou soin selon les besoins.

: Bon équilibre entre soutien et attaque. Peut être orienté débuff ou soin selon les besoins. Irina (Spécialiste débuff) : Ses arts infligent des malus puissants. Idéale pour affaiblir les gros ennemis avant l’assaut final.

: Ses arts infligent des malus puissants. Idéale pour affaiblir les gros ennemis avant l’assaut final. Nouveaux personnages : Leur déblocage se fait via des quêtes d’affinité spécifiques après le chapitre 8. Leurs builds sont encore à l’étude par la communauté.

Le tableau récapitulatif des probes

La FrontierNav, c’est votre réseau de probes. Bien optimisé, il vous garantit un revenu passif conséquent. Voici un tableau simplifié des types de probes et de leurs effets :

Type de Probe Effet principal Placement conseillé Research Augmente les revenus de crédits et de miranium en fonction des points de prospection voisins. Dans les zones à forte densité de points de prospection. Storage Stocke le miranium excédentaire, empêchant les pertes. Dans les zones à faible revenu, mais à connecter à un réseau. Duplicator Copie les effets d’une probe adjacente. À côté d’une Research de haut niveau pour doubler ses revenus. Booster Multiplie la production de toutes les probes connectées. Au centre d’un réseau dense. Copy Duplique la production d’une probe adjacente. Similaire au Duplicator, mais pour un autre type de probe. Miranium Produit du miranium. Dans les zones vierges sans bonus particuliers.

Vous regrettez votre choix de coiffure ? Pas de panique. Rendez-vous au Barracks, dans le quartier résidentiel de NLA. Une fois sur place, interagissez avec le miroir dans votre chambre personnelle pour modifier l’apparence de votre avatar. Attention, certains changements peuvent nécessiter des crédits. Ça ne coûte rien d’essayer.

Le leveling rapide jusqu’au niveau 99

Besoin de monter en grade rapidement ? Voici les spots les plus efficaces :

Niveau 30-50 : La zone autour de la montagne Noctilum regorge d’ennemis de niveau moyen. Équipez-vous de probes d’expérience.

: La zone autour de la montagne Noctilum regorge d’ennemis de niveau moyen. Équipez-vous de probes d’expérience. Niveau 50-70 : Les donjons de Sylvalum sont vos amis. Concentrez-vous sur les groupes de petits monstres pour farmer vite.

: Les donjons de Sylvalum sont vos amis. Concentrez-vous sur les groupes de petits monstres pour farmer vite. Niveau 70-99 : Direction Cauldros, la région volcanique. Les ennemis de haut niveau y pullulent. Utilisez des Skells bien équipés et des augmentations d’XP. Certains ennemis uniques (les Tyrants) offrent des bonus d’expérience colossaux en échange d’un combat acharné.

C’est l’un des secrets les mieux gardés du jeu. Dans un recoin oublié de la carte (près du lac Ciel, dans Noctilum), vous trouverez un augmentateur gratuit qui ajoute 90 % de dégâts aux arts d’ouverture de votre Skell. Rendez-vous à l’endroit précis, fouillez le sol, et l’augment est à vous. Une fois équipé, vos premières secondes de combat en mecha seront dévastatrices. Une aubaine pour les amateurs de burst.

9 conseils de pro pour débuter sans souffrir

Ne vous précipitez pas vers le Skell : profitez du jeu à pied, faites des quêtes, explorez. Vous serez bien mieux préparé.

: profitez du jeu à pied, faites des quêtes, explorez. Vous serez bien mieux préparé. Regardez les tutos : ils sont clairs, concis, et vous éviteront des heures de confusion.

: ils sont clairs, concis, et vous éviteront des heures de confusion. Changez l’heure du jour : certains monstres et quêtes n’apparaissent que la nuit.

: certains monstres et quêtes n’apparaissent que la nuit. Maîtrisez l’Overdrive : c’est la clé des combats difficiles. Expérimentez avec les arts et les TP.

: c’est la clé des combats difficiles. Expérimentez avec les arts et les TP. Ne level pas tous les persos : les inutilisés gagnent des points de compétence automatiquement. Ouf.

: les inutilisés gagnent des points de compétence automatiquement. Ouf. Parfois, le combat à pied est meilleur : les Skells peuvent tomber en panne ou être handicapés. N’ayez pas peur de descendre.

: les Skells peuvent tomber en panne ou être handicapés. N’ayez pas peur de descendre. Acceptez toutes les quêtes secondaires : c’est là que se cache la vraie richesse narrative.

: c’est là que se cache la vraie richesse narrative. Placez les probes partout, tout le temps : les revenus passifs, c’est la vie.

: les revenus passifs, c’est la vie. N’achetez pas un Skell pour tous les membres : vous ruinerez votre budget en réparations à cause de l’IA. Patientez.

Vous êtes bloqué ? C’est classique. Après avoir terminé le chapitre 3, dirigez-vous vers la salle de réunion du BLADE Barracks à NLA. Parlez aux PNJ qui s’y trouvent, et la quête principale se déclenchera. Si rien ne se passe, assurez-vous d’avoir terminé toutes les sous-quêtes obligatoires du chapitre 3. Parfois, il faut juste un peu de patience.

Quelle est la meilleure division pour commencer ?

Au moment de rejoindre BLADE, on vous demande de choisir une division. Voici ce qu’il faut savoir :

Pathfinder : idéal pour les explorateurs, booste les revenus des probes.

: idéal pour les explorateurs, booste les revenus des probes. Interceptor : combat rapproché, bonus en défense.

: combat rapproché, bonus en défense. Harrier : combat aérien, bonus en esquive.

: combat aérien, bonus en esquive. Blade : polyvalent, bonus en attaque.

: polyvalent, bonus en attaque. Outfitter : débloque des objets d’équipement uniques.

: débloque des objets d’équipement uniques. Curator : facilite la collecte de ressources.

En réalité, ce choix n’a aucun impact permanent. Vous pouvez changer de division à tout moment en retournant au quartier général. Choisissez celle qui correspond à votre style de jeu immédiat, mais ne stressez pas.

La liste des personnages jouables à débloquer

En plus des recrues de base, voici les personnages à débloquer via quêtes d’affinité :

Alex (chapitre 4, quête « The Repair Job »)

(chapitre 4, quête « The Repair Job ») Frye (chapitre 5, quête « The Old Friend »)

(chapitre 5, quête « The Old Friend ») Yelv (chapitre 6, quête « The Lost Child »)

(chapitre 6, quête « The Lost Child ») Nag (chapitre 7, quête « The Silent Partner »)

(chapitre 7, quête « The Silent Partner ») H.B. (chapitre 8, quête « The Ally »)

(chapitre 8, quête « The Ally ») Bozé (chapitre 9, quête « The Warrior »)

(chapitre 9, quête « The Warrior ») Et d’autres encore… (à découvrir par vous-même)

Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour dominer Mira. Maintenant, enfilez votre combinaison, montez dans votre Skell, et partez à l’aventure. Et souvenez-vous : prenez votre temps. La planète est vaste, et elle a beaucoup à offrir.

