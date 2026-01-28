Wonder Man : le MCU a-t-il enfin trouvé sa formule pour les séries? Analyse de l’épisode 1

Alors que le MCU a parfois tâtonné sur le petit écran, « Wonder Man » débarque avec l’ambition de réconcilier tout le monde avec l’épisode 1. Dès le début, la série mise sur un cocktail détonnant. On a des répliques satiriques et mordantes, un héros mégalo et attachant interprété par Yahya Abdul-Mateen II, et un rythme d’action effréné.

C’est fini les séries-remplissage comme Ironheart, bonjour l’audace ! Entre caméos surprenants et une direction artistique vibrante, on se demande si Kevin Feige a enfin trouvé l’équilibre parfait entre humour, cœur et super-pouvoirs. Notre analyse plonge dans les détails de ce premier acte prometteur.

« Wonder Man » : le MCU a-t-il enfin trouvé la recette pour ses séries ?

Alors que l’univers Marvel traversait une zone de turbulences créatives, une lueur d’espoir apparaît à l’horizon. « Wonder Man » débarque sur nos écrans, et c’est une bouffée d’air frais aussi inattendue que bienvenue. Faisant partie de cette nouvelle vague MCU recentrée sur la qualité – aux côtés de « Thunderbolts* » ou « Daredevil: Born Again » –, cette série prouve qu’on peut raconter une excellente histoire sans sauver le multivers. Elle se contente d’être… terriblement divertissante.

« Marvel Spotlight », la formule magique pour des histoires plus intimistes ?

La série incarne parfaitement l’esprit de la bannière « Marvel Spotlight », lancée avec « Echo ». Ici, pas de destin de la planète en jeu, mais une focale résolument placée sur le personnage et la vision de ses créateurs. Les enjeux sont modestes, et c’est tant mieux ! « Wonder Man » ce n’est l’histoire des origines de ce super-héros du style le type ordinaire qui possède des pouvoirs extraordinaires.

Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley : un duo d’acteurs pour sauver Hollywood (et la série) ?

C’est là que la magie opère. Yahya Abdul-Mateen II incarne Simon Williams, un acteur à la dérive, rongé par la peur de révéler sa vraie nature – et ses pouvoirs ioniques destructeurs. Face à lui, Ben Kingsley endosse denouveau le rôle culte de Trevor Slattery, l’acteur raté devenu faux Mandarin.

Leur alchimie est électrique. Leur amitié improbable, née dans les coulisses d’un remake Hollywoodien de « Wonder Man », est le cœur battant de la série. Une scène mémorable les voit même échanger des monologues dans un appartement, rappelant avec brio le talent brut des deux comédiens.

Les seconds rôles sont-ils les grands oubliés de l’aventure ?

Si le duo principal rayonne, le reste de la distribution peine parfois à émerger de son ombre. Que ce soit la famille de Simon ou le réalisateur de film Von Kovak, beaucoup de personnages restent en surface.

C’est le cas d’Eric Williams, le frère de Simon. Alors qu’il est un grand méchant des Avengers dans les comics, il se cantonne ici au rôle du grand frère réprobateur. Avec des épisodes d’une trentaine de minutes, on aurait aimé leur accorder un peu plus de chair.

L’épisode « Doorman » est-il le meilleur clip des Marvel Special Presentations ?

La série atteint des sommets avec son quatrième épisode, « Doorman ». Presque entièrement détaché de l’intrigue principale, il raconte avec un humour mordant et une tragédie surprenante le destin d’un portier de boîte de nuit doté du pouvoir le plus ridicule de l’univers Marvel. Cet épisode percutant, qui explique au passage pourquoi Hollywood craint les acteurs surhumains, pourrait presque se regarder comme un « Marvel Special Presentation » autonome, à l’image de « Werewolf by Night ». Un pur bijou.

La fin de « Wonder Man » signe-t-elle le début d’une fugue en Amérique pour le duo ?

Sans trop dévoiler, la résolution est aussi intelligente qu’attendrissante. Alors que leur amitié est brisée par une journaliste intrusive, Trevor choisit un sacrifice héroïque en endossant à nouveau le rôle du Mandarin pour protéger Simon. Emprisonné, il pense en avoir fini… jusqu’à ce que Simon, par la ruse ne vienne le libérer. Cette conclusion parfaite montre Simon enfin en paix avec lui-même, et scelle définitivement leur fraternité. La porte est grande ouverte pour de nouvelles aventures, en fugitifs ou en héros.

Et si le Département du Contrôle des Dégâts préparait un futur sombre pour les mutants ?

Au-delà de la comédie, la série introduit une intrigue sourde qui pourrait résonner dans tout le MCU. Le Département du Contrôle des Dégâts (DODC), dirigé par l’agent Cleary, traque et emprisonne activement les surhumains. Une politique répressive qui pourrait prendre une ampleur insoupçonnée avec l’arrivée prochaine des mutants après « Secret Wars ». « Wonder Man » aurait-il planté les graines d’un futur conflit majeur ?

Verdict : une série qui préfère les cœurs aux caméos cosmiques

« Wonder Man » ne révolutionnera pas la Saga du Multivers, et c’est précisément sa force. En se concentrant sur l’humain, l’humour et le talent de ses deux stars, elle offre l’un des chapitres les plus sincères et attachants du MCU récent. Une preuve que parfois, pour se réinventer, il suffit de revenir à l’essentiel : une bonne histoire, bien racontée, et des personnages auxquels on croit. À ne rater sous aucun prétexte.

