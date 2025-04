Winamp riposte face à Nvidia qui s’est approprié leurs données !

L’IA ne connaît plus de limite pour s’entraîner quitte à se servir dans les données des autres. Et c’est précisément ce qui est arrivé à Llama Group. C’est la société derrière Winamp et elle fait face à Nvidia en matière de musique.

Eh oui, ce bon vieux lecteur audio que tout le monde a utilisé à un moment donné s’interpose officiellement à deux géants: Nvidia et son IA Suno. Voici ce qu’ils ont fait.

Un David contre Goliath de l’IA

Tout a commencé à la fin de l’année 2024. A l’époque, des membres de la communauté Jamendo ont remarqué que certains articles techniques en ligne mentionnaient la plateforme comme source d’entraînement pour des IA musicales.

Et en fouillant un peu, Llama Group a fait une découverte. Des documents publics faisaient effectivement référence à l’utilisation du catalogue Jamendo dans le modèle SunoAI et le Non-Vocal Model de Nvidia.

Winamp a alors accusé Nvidia d’avoir utilisé des milliers de morceaux de musique de Jamendo, pour entraîner leurs IA sans demander la permission. C’est une situation qui pourrait bien faire des vagues dans le monde de la musique et de la technologie.

Musique IA : Winamp attaque Nvidia & Suno



"On a découvert que certaines entreprises s’étaient servies de notre catalogue pour entraîner leurs IA"



💬 @alexandresab , président de @winamp

🎙️ @simottel pic.twitter.com/VYdsMmbsBn — BFM Business (@bfmbusiness) April 7, 2025

Winamp, face à la problématique des licences contre l’usage que Nvidia à fait de leur musique

Le hic dans cette affaire qui oppose Winamp à Nvidia, c’est que les morceaux de musique disponibles sur Jamendo sont sous licence Creative Commons. En d’autres termes, ils peuvent être écoutés librement ou utilisés pour des projets non commerciaux.

Il n’est nullement question de les exploiter à des fins commerciales sans autorisation. Or, entraîner une IA musicale, ce n’est pas juste pour le fun. SunoAI vend déjà ses services, et Nvidia développe des outils d’IA pour l’industrie musicale. Autant dire que la situation est délicate.

Une tentative de résolution du problème ignorée

Face à cette situation, Jamendo a essayé de régler le problème en toute discrétion. Des messages ont été envoyés par Winamp à SunoAI et Nvidia pour discuter de la situation. Malheureusement, aucune des deux entreprises n’a daigné répondre.

Résultat : Llama Group a décidé de passer à la vitesse supérieure. La société a engagé un cabinet d’avocats international pour exiger des explications dans un délai d’un mois. Si les choses ne bougent pas, l’affaire pourrait bien se retrouver devant les tribunaux.

Les enjeux de la plainte de Winamp contre Nvidia

Ce qui est en jeu ici ne concerne pas seulement Jamendo. Si cette plainte aboutit, elle pourrait remettre en question l’utilisation des œuvres musicales pour entraîner des IA.

L’ensemble de l’industrie est donc en émoi. On parle tout de même du fait de se plaindre des pratiques que Nvidia, le leader des cartes graphiques dans le monde, fait. Peut-on vraiment utiliser de la musique accessible à tous comme sur Winamp pour alimenter une IA commerciale made by Nvidia ? Et si oui, où se situe la limite ?

La réplique de Nvidia

Face aux accusations de Winamp, Nvidia pourrait tenter de se défendre en arguant qu’une IA « s’inspire » de la musique. C’est le même procédé qu’un musicien ou d’autres artistes. Cependant, cet argument est fragile. La loi est claire sur les usages commerciaux, et le domaine musical est loin d’être un terrain vague en matière de droits d’auteur.

En d’autres termes, Llama Group ne reste pas les bras croisés. Ils travaillent sur une nouvelle version de Winamp, pour les artistes, avec une section « Fanzone ». Là, les créateurs pourront vendre des produits dérivés ou proposer des abonnements.

Cette initiative est donc ambitieuse, mais critiquée puisque la licence du nouveau Winamp est trop restrictive pour les développeurs. Une ironie qui ne passe pas inaperçue, surtout à la lumière de cette plainte.

