Débit, portée, sécurité : le trio gagnant du Deco BE68

Un pas de plus vers les foyers ultra-connectés. TP-Link dévoile le Deco BE68, un système WiFi Mesh de nouvelle génération, taillé pour les habitations modernes et les usages intensifs.

La maison connectée exige aujourd’hui bien plus qu’un simple routeur. Avec la multiplication des appareils et des usages gourmands, la stabilité du réseau devient essentielle. TP-Link propose une réponse concrète avec le Deco BE68, un système WiFi 7 Mesh taillé pour les foyers modernes. Un équipement qui promet une couverture sans faille et une vitesse digne de la fibre.

Un réseau fluide même à 200 appareils

Dans les foyers actuels, il n’est pas rare de jongler avec des dizaines d’appareils connectés en simultané. TP-Link répond à ce défi avec le Deco BE68, capable de supporter jusqu’à 200 connexions actives. Le secret ? L’intégration du WiFi 7, qui améliore nettement la bande passante et la répartition du signal.

Une bande 6 GHz est même réservée aux usages les plus gourmands pour que les autres équipements continuent de tourner sans accroc. C’est valable aussi bien pour les jeux vidéo, les visio HD, etc. Le Deco BE68 a été conçu pour que chaque membre du foyer puisse profiter d’une connexion fluide, quel que soit l’usage. Plus besoin de sacrifier une visioconférence à cause d’un téléchargement en cours ou d’un match en streaming.

Une couverture WiFi qui dépasse les murs

Le Deco BE68 ne se contente pas d’être puissant. Il entend aussi être omniprésent. Grâce à sa technologie Mesh, le système couvre jusqu’à 700 m² avec trois modules. Cela répartit le signal de façon homogène dans toutes les pièces, y compris les zones traditionnellement mal desservies comme les garages ou jardins.

La solution combine une liaison sans fil et une liaison filaire entre les bornes pour maintenir un réseau stable et réactif. “C’est une vraie révolution pour les maisons à étages ou les grands appartements où les débits s’effondraient dès qu’on s’éloignait de la box”, commente un utilisateur bêta-testeur.

WiFi premium, sécurité et offre de lancement

Avec ses ports jusqu’à 10 Gbit/s et un WiFi tri-bande de 14 Gbit/s cumulés, le Deco BE68 exploite pleinement les débits des offres fibre actuelles. Idéal pour les adeptes de streaming UHD, les télétravailleurs exigeants et les joueurs en ligne.

Côté sécurité, le système embarque la suite TP-Link HomeShield ! Cela inclut des protections avancées et un contrôle parental personnalisable. Une combinaison rare sur le marché, souvent réservée à des produits professionnels. Et pour son lancement, TP-Link frappe fort : jusqu’au 17 janvier 2026, un Deco BE25 outdoor est offert pour tout achat d’un pack de trois BE68.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

