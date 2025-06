Wicked 2 donne de ses nouvelles avec des images inédites du film

Maintenant, les fans du premier film seront ravis puisque la bande-annonce de Wicked 2 c’est-à -dire Wicked : For Good est disponible. Et il faut dire qu’elle en dit déjà long sur ce dont le film va parler !

Par contre, on ne sait pas si Elphaba (Cynthia Erivo) va mourir comme dans le Magicien d’Oz de 1939. C’est la question que tout le monde se pose. Est-ce que l’histoire sera modifiée ou non ? Voici ce qu’il en est.

Que se passe-t-il dans Wicked 2 ?

Dans la deuxième partie du film Wicked, adaptation cinématographique de Jon M. Chu de la comédie musicale de Broadway, on suit de nouveau Elphaba (Cynthia Erivo) mais cette fois, elle lutte vraiment contre le Magicien d’Oz (Jeff Goldblum).

La jeune femme à la peau verte a été désigné officiellement comme étant « la méchante ». Et on l’appelle la sorcière de l’Ouest comme dans l’histoire originale. Puis, c’est à elle qu’on attribue tous les maux du royaume d’Oz. Mais derrière l’intrigue, une histoire sous-jacente réécrit l’amitié entre la belle Glinda et Elphaba.

Après un an d’attente, Wicked 2 aussi connu sous le nom de Wicked : For Good est marqué par le retour d’Ariana Grande dans le rôle de Glinda, de Michelle Yeoh dans celui de Madame Morrible et de Jonathan Bailey dans celui de Fiyero.

For those who haven't watched Wicked the Musical, and are still obsessed with Wicked: For Good, here are the songs we're expecting in Part 2! Read more HERE: https://t.co/Tzs7IjxbHu pic.twitter.com/T3RhmmRBZ0 — Fansplain (@fansplain) June 5, 2025

Elphaba et Glinda sont-elles toujours amies dans Wicked: For Good ?

Comme le pays d’Oz ne croit qu’en ce que dit le magicien, le combat d’Elphaba pour sauver les animaux parlant du royaume continue dans cette suite. De plus, dans le trailer, on voit aussi l’apparition de Dorothy et de ses trois compagnons.

Universal Pictures nous présente donc une suite qui conclura l’histoire de la sorcière de l’Ouest et de la sorcière de l’Est dans un tourbillon d’actions. Elphaba ne faiblit pas et ose même écrire « Our Wizard Lies » (Notre sorcier ment) dans le ciel. De son côté, Glinda adulée de tous ne peut prendre position en faveur de son amie.

Les conflits s’intensifient alors de plus en plus impliquant Fiyero devenu capitaine de la garde. Mais on saurait dire si l’amitié des deux protagonistes principaux triomphera vraiment des malversations des dirigeants corrompus de Oz.

Quels clins d’œil cette nouvelle œuvre fait au film de 1939 ?

Dans Wicked 2 des scènes et des objets font d’ailleurs un petit clin d’œil à l’œuvre de 1939. En premier lieu on a les briques jaunes, Dorothy et ses compagnons qui marchent gaiement sur cette route mythique. Puis, le costume d’Elphaba avec son chapeau pointu noir rappelle aussi celui du premier film concernant ce conte.

L’adaptation sortira donc le 22 novembre 2025. Mais il y a un détail de la comédie musicale que le film devrait peut-être changer. Il s’agit de la fin. Au lieu de faire en sorte que la sorcière de l’Ouest meure, cette suite devrait montrer une autre alternative.

L’amitié entre Glinda et Elphaba est la plus grande force du film. Mais elle sera plus que jamais mise à l’épreuve dans Wicked : For Good. Le lien entre les deux protagonistes est ce qui fait fonctionner Wicked, et il est donc dévastateur que Glinda termine la comédie musicale sur une note triste.

