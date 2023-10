Warframe Dagath build : les meilleurs mods, armes et toutes les astuces

Découvrez les meilleurs mods, armes et astuces pour réussir dans Warframe Dagath build, Les Abysses de Dagath dans ce qui suit !

Du design jusqu’au gameplay en passant par l’histoire, « Les Abysses de Dagath » a de quoi à offrir aux amateurs de jeux vidéo ! Il faut croire qu’après sa première présentation à la TennoCon 2023, cette 54e mise à jour ne laissera pas de marbre les fans du cavalier sans tête. Qui plus est, elle apportera sûrement son lot de changements.

Le niveau de frisson sera à son comble à condition de connaître les meilleurs mods, les armes et autres astuces pour s’en sortir ! Alors sans plus attendre, voici ces quelques points que vous devez absolument connaître avant de vous lancer.

Helminth : d’autres capacités pour mieux limiter les dégâts

Depuis la sortie de Warframe et son ajout sur GeForce Now, la quatrième capacité de Dagath semble être le meilleur emplacement pour une excellente alternative. Malgré les dégâts considérables qu’elle inflige et le fait qu’elle puisse être utilisée avec une armure et un bouclier complets, son lancement prend beaucoup trop de temps, elle nécessite beaucoup trop d’énergie et c’est avec ses autres capacités qu’elle a le moins de synergie. À la place, vous pourriez utiliser d’autres capacités à l’instar de :

Eclipse

Rugissement

Lycath’s Hunt

Condemn

Spectrorage

Tharros Strike

Warframe Dagath build : les configurations recommandées pour les mods et arcanes

Après la refonte, il faut comprendre que le style de jeu de Dagath est quelque peu similaire à celui de Saryn, mais son fonctionnement est beaucoup plus simple. Tout d’abord, vous pouvez activer « Grave Walker » une fois pour l’entretien permanent. Pour ce faire, il faut éviter de déclencher son effet de prévention de la mort.

Ensuite, le gameplay consiste à l’application du Doom sur le premier groupe d’ennemis et à l’étendre en spammant Wyrd Scythes à chaque fois que c’est bénéfique. Cela vous permettra d’obtenir des procs viraux quasi constants autour de vous. Mais aussi de ralentir les ennemis jusqu’à 95 % de leurs animations habituelles et de bénéficier d’un énorme buff critique.

Tant que vous pouvez maintenir l’énergie nécessaire, le meilleur build pour Dagath maximisera la vos capacités pour augmenter les dégâts et ralentir le Wyrd Scythes. Vous pouvez également l’utiliser pour avoir un meilleur résultat avec Grave Walker.

A noter également que vous pouvez utiliser la porte-bouclier retravaillée pour avoir jusqu’à 1100 boucliers. Un moyen facile de le réinitialiser est d’utiliser «Condamner » comme capacité de Helminth. Augmentez en même temps votre résistance en cumulant des points à l’aide des Arcanes.

Les meilleures armes et équipements à utiliser avec Dagath Warframe Build

Dans cette nouvelle mise à jour, Dagath Warframe Build fonctionne mieux avec les armes qui bénéficient d’un build critique. Dans la metaverse actuelle, cela inclut un grand nombre d’armes, depuis les armes de zone moins critiques comme Cedo jusqu’à presque toutes les armes de la Genèse d’Incarnon avec des perks d’évolution qui leur confèrent des chances supplémentaires.

Un cas particulier peut être fait pour Kuva Nukor, qui peut se vanter d’avoir les dégâts critiques les plus élevés du jeu. Avec une configuration de gimmick critique, comme Arcane Avenger, il peut être transformé en l’une des armes à rayon les plus mortelles du jeu, rivalisant avec des armes comme Incarnon Torid.