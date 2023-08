Wacom vous gâte avec ses nouvelles tablettes abordables

Découvrez les nouvelles tablettes Wacom abordables que vous pourrez vous procurer afin de laisser libre court à votre esprit créatif !

Cette fois encore, la marque Wacom propose de nouvelles tablettes d’entrée de gamme les plus abordables sur le marché ! Elles ont été conçues pour répondre aux personnes à la recherche d’un matériel de dessin créatif pas cher. Le Wacom One est l’outil parfait pour les étudiants et les professionnels, sans que cela ne leur coûte un bras !

Des écrans dotés d’une excellente résolution

Les nouvelles tablettes Wacom sont dotées d’une excellente résolution de 1920 x 1080p. Elles bénéficient également d’une couverture sRGB de 99 % pour vos besoins en création. Il faut croire que la marque a poussé encore plus loin son entrée de gamme avec le Wacom One 13 grâce à son côté interactif. Et oui, cette tablette prend en charge le pincement et le glissement tout comme sur un iPad. L’objectif c’est de pouvoir optimiser son potentiel et votre esprit créatif !

Des stylets pour des tablettes d’entrée de gamme

Afin de satisfaire chacun de ses utilisateurs, les nouvelles tablettes Wacom sont les premières tablettes d’entrée de gamme à se faire dotées de stylet personnalisable et créatif haut de gamme. En plus de pouvoir choisir la couleur de votre stylet, vous pouvez aussi opter pour l’une de ces marques : LAMY, Staedtler, Dr Grip ou Kaweko en fonction de vos besoins. Qui plus est, vous n’aurez aucun mal à configurer votre tablette graphique Wacom One étant donné qu’elle est compatible Windows, macOS, Android et ChromeOS.

Des matériaux recyclés pour un souci écologique

Si vous êtes à la recherche d’une tablette de dessin qui dure dans le temps tout en étant écologique, les nouvelles tablettes Wacom sauront répondre à ces critères. En effet, la firme affirme que cette nouvelle gamme est composée entre 30 à 65 % de matériaux recyclés. Les plastiques à base de pétrole ont été réduites voire remplacées par des bioplastiques. Si vous possédez déjà des câbles ou des stylets compatibles aux nouvelles tablettes Wacom One, vous pouvez profiter des versions « eStore » beaucoup moins chères.

Laissez-vous séduire par ces nouvelles tablettes Wacom qui s’appuient sur des années d’expérience pour réaliser vos tâches artistiques. Beaucoup moins chers que les produits proposés par la concurrence, le Wacom One saura vous plaire. Toutefois, si vous êtes à la recherche de tablettes haut de gamme, le Wacom Cintiq saura vous satisfaire. D’autant plus qu’il reste le produit de prédilection d’un grand nombre de professionnels !