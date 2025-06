Vous pensiez que Marge était morte ? C’est plus compliqué

Le dernier épisode de la saison 36 des Simpson a fait exploser les réseaux sociaux. Intitulé « Estranger Things », il imagine un futur où Marge meurt avant Homer.

Cette révélation a immédiatement provoqué une vague de réactions alarmistes. Certains annonçent même la fin du personnage. Pourtant, cette vision n’est ni définitive ni irréversible. Comme l’a précisé le producteur Matt Selman : « Les Simpson n’ont même pas de canon ! » Une phrase simple qui remet les choses à leur place. La série fonctionne par scénarios indépendants, sans continuité stricte.

Pour la première fois, un futur possible montre Homer veuf, seul avec ses enfants. Ce simple détail a suffi à faire paniquer certains internautes et faire oublier la souplesse scénaristique de la série. Depuis toujours, Les Simpson jonglent avec les lignes temporelles et testent différentes évolutions sans jamais rien figer.

Selman insiste : « Le seul endroit où Marge est morte, c’est dans un épisode futur diffusé il y a six semaines. » Cette phrase résume parfaitement l’état d’esprit des créateurs, qui privilégient l’expérimentation narrative à toute cohérence rigide.

Un double hommage à Marge dans cette saison

La saison 36 a particulièrement mis Marge à l’honneur. Dans « PS I Hate You », ses lettres de haine secrètes envoyées aux habitants de Springfield sont dérobées, ce qui a provoqué une cascade de quiproquos. Puis vient l’épisode final, avec sa mort imaginaire et le lien retrouvé entre Bart et Lisa autour d’Itchy & Scratchy. Deux épisodes poignants qui rappellent la profondeur du personnage.

Julie Kavner, doubleuse emblématique de Marge, continue d’apporter sa voix avec émotion, malgré des signes évidents de fatigue vocale.

La longévité des Simpson repose sur une mécanique bien huilée : tout change, mais rien ne dure. C’est la règle implicite des sitcoms. Même dans leurs épisodes futuristes, les scénaristes conservent cette souplesse. Lisa devient présidente, Bart reste perdu, Homer meurt jeune… puis ressuscite ailleurs.

Parfois, Bart répare des vélos, parfois il fait du stand-up, mais l’essence des personnages reste intacte. Les auteurs s’autorisent tout, tant qu’ils n’enferment pas leur univers. C’est cette liberté narrative qui leur permet de durer.

Marge reste là, pour l’instant

La série ne prépare ni enterrement, ni rupture définitive. Aucun épisode ne confirme la mort de Marge comme étant permanente. La porte reste ouverte à toutes les interprétations, comme toujours dans Les Simpson.

Même si la santé des doubleurs suscite parfois des inquiétudes, aucune annonce officielle ne vient confirmer un changement. Les Simpson vivent au rythme de l’absurde et du changement constant. Et ça fonctionne encore, 36 saisons plus tard.

