Volvo EX60 : un SUV électrique vraiment éco-conçu et possédant une grande autonomie ?

Volvo passe à la vitesse supérieure avec son EX60, un SUV électrique qui promet de concilier éthique et performance. Le constructeur suédois vante une approche « eco-conception », de la sélection des matériaux recyclés à l’optimisation de la production. Mais derrière le vernis vert, que vaut réellement cette machine ?

Sa grande autonomie annoncée tient-elle la route sur autoroute ou n’est-elle qu’un argument marketing ? On ouvre le capot (virtuel) de ce nouveau venu pour vérifier s’il incarne l’avenir responsable de la mo

Le Volvo EX60 est-il le SUV électrique le plus vert du constructeur ?

Volvo a dévoilé son nouveau SUV familial 100 % électrique, l’EX60, et il entre sur le marché avec un titre de gloire particulier : celui du modèle affichant l’impact environnemental le plus faible de toute l’histoire du constructeur suédois. Mais être simplement électrique ne suffit pas à expliquer cette performance. Volvo affirme avec ambition n’avoir « pas réalisé seulement une nouvelle voiture », mais livrer « la véritable signification de la mobilité électrique ». Une promesse qui mérite que l’on regarde sous le capot.

Sa plateforme est-elle une révolution discrète ?

L’EX60 repose sur la plateforme SPA3, l’évolution la plus aboutie de l’architecture SPA, affinée depuis 2014 pour exceller notamment sur l’électrique. Ce SUV est présenté comme le premier véritable modèle « software defined » de la marque, où le logiciel prime sur le matériel. La grande nouveauté réside dans sa batterie de type cell-to-body.

Les cellules sont fixées directement à la structure du véhicule. Cette ingénierie permet de gagner en compacité et en légèreté, sans sacrifier la rigidité ou la sécurité, tout en augmentant la densité énergétique de 20%. Couplés à des moteurs électriques de nouvelle génération, plus efficients eux aussi, ces éléments forment le socle de ses performances.

Pour être la Volvo la plus « verte », l’EX60 ne mise pas seulement sur l’efficience à l’usage (grâce à une aérodynamique soignée et une gestion thermique avancée). Sa production innove radicalement. Il s’agit en effet du premier modèle du groupe construit avec la technique du gigacasting. Cette méthode consiste à réaliser de grandes parties de la carrosserie en une seule pièce moulée, utilisant de l’aluminium recyclé. Les bénéfices sont multiples. Il y a la réduction des matériaux, des coûts, des délais d’assemblage et, surtout, une baisse de 37% de l’empreinte carbone liée à cette phase de fabrication.

Ainsi, l’EX60 ne se contente pas d’être un véhicule zéro émission à l’usage. Il incarne une approche holistique. Chaque étape, de la conception sur sa plateforme dédiée à sa construction via le gigacasting, est optimisée pour minimiser son impact global. Volvo semble avoir pris au mot l’idée d’une mobilité vraiment durable, en commençant par la façon dont la voiture est née.

