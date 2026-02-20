Volkswagen dévoile son van version GTI alliant utilité et performances !

Le célèbre sigle GTI ne se contente plus de survoler les petites cylindrées. Pour célébrer ses 50 ans, Volkswagen dévoile une interprétation inédite de son label sportif sur son Transporter Sportline ! C’est un véhicule utilitaire assez voyant !

Après avoir présenté la Golf GTI Clubsport EDITION 50, la plus puissante jamais produite, la marque allemande annonce l’arrivée prochaine de l’ID. Ce van utilitaire badgé GTI serait en préparation, promettant d’allier la praticité d’un fourgon aux performances d’une sportive. Le mariage de la carriole et de la cavalerie ?

Volkswagen Transporter Sportline : le van qui veut jouer les GTI

Volkswagen Commercial Vehicles lorgne le marché des vans à l’allure sportive, longtemps dominé par Ford en Europe. La solution ? Offrir au Transporter une finition haut de gamme qui évoque irrésistiblement l’esprit GTI. Le Transporter Sportline débarque donc, avec un look agressif et des attributs esthétiques flatteurs. Mais attention, sous le capot, c’est toujours un van, pas une fusée.

À quoi ressemble ce van « sportif » ?

Basé sur le nouveau Transporter, lui-même largement inspiré du Ford Transit Custom, le Sportline se distingue par un kit carrosserie musclé décliné en plusieurs versions. On peut l’avoir en Kombi (cinq places) ou en fourgon tôlé, en empattement court ou long. Les jantes exclusives de 19 pouces abandonnent le logo VW au profit d’un branding « Sportline ».

La suspension sport est abaissée de 29 mm grâce à des ressorts Eibach. Et à l’arrière, un spoiler de toit bi-partite annonce clairement la couleur. À l’avant, un bandeau rouge dans la calandre rappelle furieusement les Polo et Golf GTI.

Est-ce qu’il va plus vite ?

Non. C’est le point crucial : le Sportline est tout en apparence, pas en performances. Que vous choisissiez le diesel, l’hybride rechargeable ou l’électrique, la puissance reste inchangée par rapport à un modèle classique. Volkswagen ne touche pas aux motorisations. C’est un van qui a la gueule d’un GTI, mais qui n’en a pas les crocs. Une philosophie déjà appliquée sur le précédent T6.1, et que VW réitère.

Quels équipements de série contient ce van ?

En tant que version haut de gamme, le Sportline est généreusement doté. La liste comprend :

Projecteurs Matrix LED

Barres de toit

Volant chauffant

Plaques de seuil de portes éclairées en métal

Rétroviseurs électriques chauffants (et noirs laqués)

La concurrence est-elle rude ?

Les Européens ont l’embarras du choix en matière de vans au look affûté mais aux performances standard. Stellantis propose le Citroën Dispatch VTR, l’Opel Vivaro GS, le Fiat Scudo Onyx et le Peugeot Expert Sport. Renault a son Trafic Extra Sport, plus discret. Ford, de son côté, commercialise des Transit Custom modifiés par MS-RT directement via son réseau Ford Pro. Le Transporter Sportline vient donc se glisser dans cette niche étonnamment peuplée.

Verdict : ce van est pour qui ?

Pour ceux qui veulent un van utilitaire sans sacrifier le style, sans payer le prix fort pour des performances inutiles. Un compromis honnête entre la raison et le désir. Mais si vous cherchez la vraie sportivité, attendez l’arrivée de l’ID.2 Polo GTI, prévue plus tard cette année (en électrique, certes).

