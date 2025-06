Vous aimez Solo Leveling ? Voici 5 adaptations anime de manhua qui le surpassent !

Dans l’univers des manhua, « Solo Leveling » a su captiver des millions de fans avec son intrigue palpitante et ses illustrations époustouflantes. Cependant, il existe d’autres œuvres tout aussi fascinantes qui méritent d’être découvertes.

Voici les cinq meilleurs manhua qui le surpassent en termes de narration, de personnages et même d’originalité. Que vous soyez un novice curieux ou un passionné de longue date, ces titres promettent de vous plonger dans des mondes captivants. Préparez-vous à explorer ces pépites !

The God of High School

The God of High School est la représentation parfaite de tout ce qui fait un grand anime shōnen. Mais là, il s’agit d’un manhua dont l’histoire est mieux que celle de Solo Leveling. Mori Jin, lycéen pratiquant d’art martial, participe à une compétition organisée pour définir qui est le plus fort des lycéens de Corée. Et un vœu est accordé au vainqueur.

Réalisé par MAPPA l’œuvre est superbement représentée mais des moments clés de l’histoire manquent à l’appel. L’animation se concentre en effet plus souvent sur les batailles plutôt que sur l’évolution des personnages et l’intrigue. Mais c’est une œuvre à voir et à lire absolument !

Noblesse

Par la suite, si vous aimez les histoires de vampires, Noblesse est aussi un manhua de choix qui met la barre tout aussi haut que Solo Leveling. On y suit l’histoire d’un noble très distingué, Cadis Etrama Di Raizel, qui se réveille d’un sommeil de 800 ans.

Confronté à la modernité, Rai doit non seulement s’habituer à ce nouvel environnement au sein d’une génération différente, mais aussi survivre à la conspiration qui se cache derrière son réveil soudain, après avoir commencé par la disparition de son cercueil.

Ce qui commence comme une tranche de vie se transforme peu à peu en une série mystère pleine de combats, de conspirations et surtout d’humour, car tout n’est pas noir dans le monde des créatures de la nuit.

L’anime de Noblesse est plus rapide que son homologue manhua. Mais il ne perd pas son charme dans la mesure où Rai est drôle à l’époque moderne. Et l’anime fait un excellent travail en montrant les différentes nuances de sa source.

Tower of God

Ensuite, Tower of God est l’une des histoires les plus exceptionnelles que l’on puisse trouver sur WebToons. C’est en raison de sa construction extensive du monde, de son large éventail de personnages et de toutes leurs motivations intéressantes.

Alors que la première saison a immédiatement rallié de nombreux fans, anciens et nouveaux, la deuxième a laissé un peu à désirer en sautant des étapes de l’histoire. En effet, on s’y concentre davantage sur les combats. Mais c’est une œuvre captivante à voir à tout prix.

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

Par la suite, Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion est un parfait exemple du genre isekai classique. C’est une histoire différente du scénario d’action de Solo Leveling où une transmigrante est transportée dans une œuvre de fiction qu’il connaît sur le bout des doigts.

Décédée à l’époque moderne, Eunha Park se réveille dans le corps de Raeliana, un personnage secondaire d’un roman qu’elle aime. Par contre, elle sait d’avance qu’elle sera tuée par son mari. Pour éviter ce destin, elle conclut un marché avec le duc, Noah Volstaire Wynknight. C’est une pièce historique romantique intelligente et perspicace qui construit un jeu d’intelligence entre Raeliana et le Duc.

Lookism

Enfin, le manhua Lookism est meilleur que Solo Leveling, car c’est une œuvre écrite par le même esprit créatif que Viral Hit. Vous pouvez même voir des similitudes dans la narration. Park Hyung Suk a toujours été en surpoids et au bas de l’échelle, constamment harcelé par des délinquants à l’école et en dehors.

