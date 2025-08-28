Promo XGIMI : vidéoprojecteurs 4K jusqu’à -700€

Jusqu’au 5 septembre 2025, XGIMI propose des réductions massives sur ses vidéoprojecteurs vedettes. Des baisses de prix jusqu’à 700 € pour démocratiser l’expérience cinéma à domicile.

Pour la rentrée, XGIMI propose des réductions inédites sur ses vidéoprojecteurs les plus populaires. Depuis le 22 août jusqu’au 5 septembre, les modèles HORIZON Ultra, HORIZON Pro et Elfin Flip sont disponibles à des prix imbattables. Entre qualité d’image 4K, Dolby Vision et son signé Harman Kardon, ces offres transforment votre salon en véritable salle de cinéma. Une opportunité à saisir avant la fin de la promotion !

HORIZON Ultra : l’expérience Dolby Vision à prix cassé

Vaisseau amiral de la marque, le HORIZON Ultra est proposé à 1 099 € au lieu de 1 799 €, soit 700 € d’économie. L’appareil mise sur une combinaison technologique rare : une résolution 4K avec compatibilité Dolby Vision, une luminosité record de 2 300 lumens ISO. Il embarque la technologie Dual Light qui conjugue laser et LED pour restituer une gamme de couleurs optimisée.

À cela s’ajoute l’ISA 3.0 (Intelligent Screen Adaptation) qui ajuste automatiquement l’image au mur et au zoom optique. Les deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W sont épaulés par le DTS Studio Sound. Ils promettent un rendu sonore tridimensionnel digne d’une salle obscure. Cette offre s’inscrit dans un mouvement plus large du marché. Effectivement, les constructeurs misent sur l’immersion totale avec de l’image et du son haut de gamme dans des formats accessibles.

HORIZON Pro : la 4K authentique au quotidien

Proposé à 899 € contre 1 299 €, le HORIZON Pro cible ceux qui souhaitent profiter de la 4K UHD sur un écran géant de 200 pouces sans casser leur budget. Sa luminosité de 1 500 lumens ISO assure des images nettes et détaillées, même en plein jour. Le modèle intègre deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W pour un rendu sonore immersif. Il y a aussi la technologie ISA qui automatise mise au point, alignement et évitement des obstacles.

Autre atout, l’intégration d’Android TV™ permet d’accéder directement aux plateformes de streaming telles que Prime Video ou Disney+. Puisque la demande de contenus premium explose et la télévision linéaire recule, ce type de vidéoprojecteur se positionne comme une alternative flexible et connectée. Ainsi, il est capable de transformer n’importe quelle pièce en salle de cinéma.

Elfin Flip : mobilité et simplicité pour un cinéma partout

Avec son prix réduit à 279 € au lieu de 399 €, l’Elfin Flip s’adresse à un public plus large, en quête d’un projecteur compact et facile à transporter. Son format de 6,35 cm d’épaisseur, ses haut-parleurs intégrés de 3 W et sa compatibilité Full HD 1080p en font un compagnon pratique. Il est parfait aussi bien pour un usage intérieur qu’extérieur.

XGIMI le dote de Netflix sous licence, directement préinstallé. Il dispose aussi d’un support pliable qui protège la lentille et permet une projection au plafond. L’ISA automatise l’ajustement de l’image pour garantir un affichage parfait sans effort. Dans la démocratisation de la vidéoprojection nomade, le confort d’utilisation pèse autant que la qualité d’image. Puisque la portabilité devient un critère clé, l’Elfin Flip illustre la stratégie de XGIMI d’adresser tous les profils d’utilisateurs.

