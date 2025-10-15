Le E2, nouveau VAE français et personnalisable signé Ellipse

Ellipse dévoile son nouveau vélo électrique E2. C’est un modèle plus confortable, plus personnalisable et distribué uniquement en magasin.

Avec le lancement du E2, Ellipse confirme son ancrage dans l’innovation française. Ce vélo électrique réinvente la mobilité quotidienne et mise sur la proximité et la personnalisation. Sa distribution 100 % magasins permet un accompagnement sur mesure, tandis que son design technique conjugue confort, sécurité et performance. Un nouveau chapitre s’ouvre pour la marque troyenne.

Une distribution recentrée sur l’humain

Ellipse fait le pari du contact direct. Fini l’achat à distance ! Chaque client pourra désormais tester, régler et configurer son vélo en boutique avant de repartir au guidon de son E2. « Notre promesse, c’est la proximité », rappelle Robin Gabuthy, président d’Ellipse. Ce virage s’inscrit dans une volonté d’accompagnement global, du premier essai au suivi technique. Il repose sur un réseau de revendeurs spécialement formés. Ce modèle local permet aussi de renforcer la cohérence B2B. Le réseau magasin soutient la croissance du segment entreprises (flottes et vélos de fonction), où les besoins de maintenance et de traçabilité sont essentiels.

Le E2, la version optimisée et enrichie du E1

Successeur du premier modèle de la marque, le E2 conserve l’esprit du E1 tout et repousse ses limites. Le nouveau moteur Mivice développe 45 Nm (contre 35 Nm auparavant) et s’alimente via une batterie de 504 Wh. Il offre jusqu’à 110 km d’autonomie. Le vélo reste léger puisqu’il pèse moins de 20 kg. Notez toutefois qu’il gagne en couple, en autonomie et en stabilité.

L’utilisateur peut désormais choisir sa transmission : courroie carbone sans entretien pour les trajets urbains, ou groupe Shimano CUES 9 vitesses pour les reliefs plus marqués. La fourche et la tige de selle suspendues complètent un confort de roulage supérieur, modulable selon les envies. « On a gardé notre ADN sécurité et intégration », précise Paul Lepoutre, co-fondateur, « mais on a gagné en fun et en polyvalence ».

Confort, sécurité et fabrication locale

Le E2 adopte des roues de 27,5 pouces chaussées de pneus Continental de 50 mm à crampons bas, capables d’alterner entre bitume et chemins blancs sans perdre en rendement. L’éclairage intégré, les clignotants, l’alarme et la visserie antivol renforcent la sécurité. Il y a aussi le module connecté optionnel qui permet de géolocaliser le vélo.

Côté esthétique, Ellipse mise sur le sur-mesure : quinze coloris sont disponibles, dont trois de série. La peinture epoxy texturée, appliquée à Troyes à quelques kilomètres du site d’assemblage, garantit une durabilité exemplaire. L’E2 est d’ores et déjà disponible à l’essai chez les revendeurs Ellipse. Les premières livraisons sont toutefois prévues fin octobre, au prix public conseillé de 2 490 €.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

