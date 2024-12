Une version étendue de 4 heures du Grinch de Jim Carrey ? Les fans en rêvent !

Depuis sa sortie en 2000, Le Grinch avec Jim Carrey est devenu un film culte des fêtes de fin d’année. L’histoire du Grinch, qui se base sur le livre de Dr. Seuss, a marqué les spectateurs avec son humour et son univers unique. Aujourd’hui, une pétition circule pour demander une version longue du film, d’une durée de quatre heures.

Une pétition pour une version longue du Grinch avec Jim Carrey

Les fans veulent voir une version étendue du film dans cette version longue. Elle devrait inclure toutes les scènes coupées que l’on n’a pas vues lors des diffusions précédentes. La pétition demande aussi qu’on remasterise ces scènes en haute définition. Les signataires espèrent que le film complet pourra offrir une expérience différente, avec plus de détails et de moments inédits. Les fans souhaitent également des bonus, comme des commentaires de Jim Carrey et du réalisateur Ron Howard, en plus de storyboards et de concept arts.

La demande des fans pour voir une version longue du Grinch avec Jim Carrey a reçu un bon accueil. Les partisans espèrent convaincre les producteurs de publier cette version longue. Pour eux, cela permettrait de mieux comprendre l’histoire et de redécouvrir des moments mémorables qui ont été laissés de côté. Les scènes coupées, en basse résolution, offriraient un nouveau regard sur ce film de Noël.

Une demande grandissante pour découvrir des scènes inédites

Depuis le lancement de la pétition, les responsables ont déjà récolté plus de 1700 signatures. Les fans du film et de Jim Carrey sont impatients de voir cette version complète du Grinch. On a déjà découvert certaines scènes coupées du long-métrage. Elles montrent l’acteur dans des situations amusantes et cela a apporté plus de profondeur à son personnage. Ces séquences pourraient rendre le film encore plus drôle et touchant.

Ron Howard, le réalisateur, a expliqué que la version originale du film durait quatre heures. Finalement, ils ont coupé deux heures du contenu avant la sortie en salle. Les fans espèrent que cette version longue sera un jour disponible. Ils pourront alors vivre une expérience plus complète et fidèle à la vision du réalisateur. Pour eux, cette version du Grinch avec Jim Carrey, qui participe aussi au film Sonic 3, serait le cadeau parfait pour Noël.

