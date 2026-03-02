Un nouveau jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux annoncé pour les fans de Tolkien !

Accrochez vos ceintures, passionnés de la Terre du Milieu ! Selon des sources concordantes, un nouveau jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux serait en développement. Et ses ambitions sont claires : rivaliser avec le succès de Hogwarts Legacy.

Ce projet serait partiellement financé par l’Abu Dhabi Investment Office et impliquerait plusieurs studios, dont Embracer et Revenge. Mais si aucune annonce officielle n’a encore été faite, les fans peuvent déjà rêver d’une nouvelle aventure épique en Terre du Milieu. Voici cela plus en détail au travers de ces quelques lignes.

Un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux en préparation

Accrochez-vous, fans de la Terre du Milieu : un nouveau titre ambitieux serait dans les tuyaux. Selon les dernières indiscrétions, un jeu Le Seigneur des Anneaux taillé pour rivaliser avec le phénomène Hogwarts Legacy serait en développement depuis un petit moment déjà. De quoi redonner le sourire à ceux qui ont encore en travers l’échec de Gollum.

Qu’a-t-on appris sur ce projet mystérieux ?

C’est Insider Gaming qui a mis le feu aux poudres en septembre 2025. Selon leurs sources, un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux serait en chantier, et pas n’importe lequel. Il s’agirait d’un titre action à la troisième personne, pensé pour « concurrencer Hogwarts Legacy ». Autant dire que les ambitions sont à la hauteur de l’œuvre de Tolkien.

A look at everything we know so far about the speculated new The Lord of the Rings game #TheLordOfTheRings #LordOfTheRings #TLOTR #LOTR #Gaming https://t.co/SLM1cPaxUH — Jake Brigstock (@jakebrigstock) February 25, 2026

Le projet serait en partie financé par le Abu Dhabi Investment Office. Il y a plusieurs parties prenantes dont les studios Embracer (détenteur des droits de la licence depuis 2022) et Revenge. Contactés à l’époque, Embracer a opposé sa règle habituelle de non-commentaire sur les rumeurs, tandis que Revenge a poliment décliné toute réponse. Bref, le mystère reste entier, mais les indices s’accumulent.

Pourquoi ce retour est-il si attendu ?

Il faut dire que les amateurs de la Terre du Milieu ont connu des hauts et des bas. Il y a eu le célèbre Le Retour du Roi en 2003, l’excellent MMO The Lord of the Rings Online en 2007. Puis, il y a eu les très bons Middle-Earth: Shadow of Mordor et Shadow of War dans les années 2010. Mais depuis 2017 et ce dernier opus, la traversée du désert a été longue.

Les tentatives récentes, comme le calamiteux The Lord of the Rings: Gollum ou le très décevant Tales of the Shire, ont laissé un goût amer. La franchise mérite mieux, et ce nouveau projet pourrait enfin incarner le retour en grâce espéré par des millions de fans à travers le monde.

Quand pourrait-on mettre la main dessus ?

Difficile à dire pour l’instant. Aucune fenêtre de sortie n’a filtré, et le jeu n’a même pas été officiellement confirmé. Si l’on se fie aux cycles de développement actuels, on peut imaginer une sortie d’ici deux à trois ans, mais croisons les doigts pour que ce soit plus rapide.

Côté supports, la logique voudrait que le jeu débarque sur PS5, Xbox Series X/S et PC, avec une version Nintendo Switch 2. Le tout, espérons-le, avec une optimisation digne de ce nom.

En attendant une annonce officielle, les spéculations vont bon train. Une chose est sûre : si ce projet parvient à capturer la magie de la Terre du Milieu avec le soin apporté à Hogwarts Legacy, on tient peut-être là le nouveau roi des jeux de fantasy.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn