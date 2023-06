Tyler Rake 2 : fa fin du film événement de Netflix décryptée

Découvrez la fin captivante d’Tyler Rake 2, le film événement de Netflix, dans lequel les destins se croisent et les conséquences tragiques se dévoilent. Plongez au cœur de l’action alors que la quête de rédemption de Tyler Rake atteint son apogée. Une conclusion palpitante se dessine, laissant présager un avenir incertain pour les protagonistes.

L’évasion de prison et la guerre ouverte

Lors de l’évasion de prison en Géorgie, Rake tue Davit Radiani pour sauver Ketevan. Cette action déclenche ainsi une guerre ouverte avec son frère, Zurab, qui veut se venger. L’équipe de mercenaires parvient à s’échapper vivante avec la famille du chef de la mafia. Cependant, le fils adolescent de Ketevan se sent partagé entre protéger sa mère et rester fidèle à son père récemment décédé.

Le choix déchirant et la course-poursuite à Vienne

Finalement, le fils appelle son oncle pour révéler leur emplacement à Vienne. Bien qu’il soit dubitatif quant à l’idée de suivre cette voie de violence que sa mère veut l’empêcher d’emprunter, il finit par rejoindre le camp de Zurab. Une course-poursuite intense a lieu dans les rues de la capitale autrichienne.

Le traumatisme et la quête de rédemption

Le traumatisme de Tyler Rake par rapport à l’abandon de son fils atteint son apogée dans Extraction 2. Lorsqu’il parvient à s’excuser, à accepter sa culpabilité et à trouver une sorte d’absolution pour ses péchés.

Une partie de cela viendra du sauvetage du fils adolescent de Ketevan des griffes de son oncle. S’il peut sauver le fils de quelqu’un d’autre, peut-être pourra-t-il rétablir un certain équilibre en lui.

L’affrontement final et les conséquences tragiques

Malheureusement, nous arrivons à l’affrontement final entre Tyler Rake et Zurab Radiani, qui a choisi une église comme lieu de rencontre. Tragiquement, il est plus que disposé à utiliser son propre neveu pour accomplir sa vengeance.

Il place une bombe sur le corps de l’adolescent, tenant la télécommande pour l’activer. À ce stade, le héros ne peut pas faire grand-chose, mais l’intervention de Nik équilibre un peu les chances. À la fin, c’est l’enfant qui sauve la situation. Il décide que les affaires familiales ne sont pas pour lui. Sa distraction permet à Tyler de tuer Zurab.

Les arrestations et la proposition de liberté

Cependant, ce n’est pas une fin aussi heureuse qu’il n’y paraît. Les autorités autrichiennes font irruption dans l’église et arrêtent Nik et Tyler. Ils se retrouvent respectivement dans les prisons de Schwarzau et de Graz-Karlau. Il n’est pas clair quand ni comment ils pourront s’en sortir.

Le personnage mystérieux et un avenir incertain

Heureusement pour eux, le personnage mystérieux joué par Idris Elba est toujours dans l’image. Après avoir montré le pouvoir de ses relations en les sortant tous deux de prison pour discuter, il leur propose un marché.

Ils peuvent retrouver leur liberté s’ils font un travail pour eux. Mais qui sont-ils, de toute façon ? C’est ce qui est teasé dans la fin d’Extraction 2 pour un éventuel troisième volet. Lorsque Tyler Rake demande pour qui il travaille, Elba dit simplement : « Un sacré enfoiré ». Il semble que nous ayons un nouveau personnage troublant à rencontrer dans la saga Extraction.

