Twins Rush : écouteurs sport puissants et étanches

C’est un nouveau venu sur le terrain des écouteurs sportifs. Fresh ’n Rebel dévoile les Twins Rush. Ces écouteurs sans fil sont pensés pour accompagner les entraînements les plus intenses.

Lancée par Fresh ’n Rebel, la gamme Twins Rush vise les sportifs exigeants. Grâce à leur tenue parfaite, leur étanchéité et une qualité sonore premium, ces écouteurs sans fil s’imposent comme le compagnon idéal des séances les plus intenses.

Des écouteurs qui bougent avec vous

Quand la performance devient une priorité, chaque détail compte. C’est dans cet esprit que les Twins Rush ont été conçus. Pensés pour épouser parfaitement les oreilles en mouvement, ils sont livrés avec plusieurs tailles d’embouts et d’ailes en silicone souple. Cette adaptabilité garantit un maintien optimal, quel que soit le rythme.

Étanches à l’eau et à la poussière (IP57), ils ne craignent ni la sueur ni la pluie. On les oublie presque, même lors des séances les plus intensives. Un utilisateur qui les a testés évoque leur confort « bluffant même après une heure de course ». Il salue leur stabilité sans pression excessive. C’est ce mélange de robustesse et de légèreté qui fait la différence.

Plongé dans l’effort, coupé du bruit

Autre atout de poids : la réduction active du bruit. La technologie ANC hybride embarquée permet d’atténuer efficacement les sons extérieurs (des conversations à la circulation) pour créer une bulle sonore, idéale pour se concentrer sur l’effort ou la musique.

Et si l’environnement l’impose, il suffit d’activer le mode Ambient Sound pour rester à l’écoute des sons ambiants, une fonction particulièrement utile en extérieur ou en ville. Cette polyvalence séduit autant les sportifs aguerris que les amateurs de trajets à vélo ou de marche rapide. Le contrôle est intuitif, et les transitions se font en douceur, sans interruption de l’écoute.

Un concentré de technologie au service de l’action

Côté autonomie, les Twins Rush assurent : jusqu’à 9 heures d’écoute sur une seule charge, et jusqu’à 36 heures avec le boîtier inclus. Ce dernier, habillé de silicone robuste, se glisse sans crainte dans un sac de sport. Une charge rapide de 5 minutes offre une heure d’écoute, une fonction salvatrice pour les départs précipités. La connectivité multipoint permet de jongler entre deux appareils comme le téléphone et l’ordinateur, par exemple, avec une fluidité appréciable.

Côté son, les écouteurs offrent une restitution équilibrée et dynamique, avec des basses profondes et des aigus nets. Même le vent ne parvient pas à perturber les appels ou les sessions d’écoute grâce à une isolation acoustique soignée. Vendue 99,99 €, cette nouveauté se décline en six coloris. Une proposition complète pour celles et ceux qui refusent de choisir entre performance, praticité et design.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn