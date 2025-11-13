Navee XT5 Pro : un modèle puissant et connecté

La Navee XT5 Pro, nouvelle trottinette électrique tout-terrain. Elle arrive en prévente exclusive chez Fnac et promet puissance, autonomie et technologies embarquées.

Lancée en avant-première après avoir été dévoilée à l’IFA, la trottinette Navee XT5 Pro arrive sur le marché français. Avec son moteur puissant, son autonomie étendue et son design robuste, le modèle veut séduire les urbains comme les amateurs d’évasion. Il est vendu en prévente exclusive chez Fnac au prix de 899 €.

Une arrivée remarquée chez Fnac pour un modèle pensé pour l’aventure

Depuis le 17 octobre 2025, la Navee XT5 Pro ouvre sa phase de prévente en exclusivité chez Fnac, une mise en avant révélatrice de son positionnement premium. Le constructeur met en avant un moteur capable de délivrer jusqu’à 2200 W de puissance maximale. C’est parfait pour franchir des pentes jusqu’à 32 %. L’engin combine châssis IPX6, batterie IPX7 et pneus tubeless 12 pouces. Toute cette panoplie est parfaite pour encaisser sans sourciller les routes détrempées, les chemins irréguliers ou les déplacements quotidiens.

La marque promet un équilibre entre performance et maîtrise. C’est soutenu par sa suspension à bras amortisseur brevetée, conçue pour absorber les chocs les plus secs. De plus, le design agressif qui mêle noir, rouge et touches métalliques donne au XT5 Pro un caractère résolument sportif.

De la puissance maîtrisée à l’intelligence embarquée

Si la force brute est au rendez-vous, Navee mise aussi sur une expérience technologique avancée. Le XT5 Pro intègre un système de freinage triple. Il combine deux disques de 120 mm et un frein électronique EABS arrière. Cela garantit un contrôle précis même sur terrain glissant. Le TCS, son Traction Control System, améliore encore l’adhérence sur route mouillée. Cela montre bien l’orientation tout-terrain du modèle.

L’affichage Smart de 5 pouces centralise les informations de conduite sans détour, tandis que les clignotants LED et l’éclairage 9W renforcent la visibilité. La présence d’Apple Find My et Android Find My permet de localiser la trottinette en permanence. C’est parfait pour un véhicule de cette catégorie. Quant au déverrouillage intelligent Flylock, il simplifie l’usage au quotidien : une fois appairée, la trottinette se débloque automatiquement à l’approche du smartphone.

Une autonomie solide et une conception pensée pour durer

Navee promet jusqu’à 75 km d’autonomie, portée à 130 km avec une batterie externe, de quoi correspondre aux besoins des grands trajets ou des excursions improvisées. La technologie de charge rapide Flash permet de réduire de moitié le temps d’attente par rapport aux chargeurs classiques. C’est un point apprécié pour un modèle équipé d’une batterie de 597 Wh.

Avec ses 34,8 kg et une capacité de charge maximale de 150 kg, la XT5 Pro s’adresse avant tout aux adultes en quête d’un véhicule fiable et endurant. La marque assure également une disponibilité des pièces détachées pendant cinq ans, signe d’une volonté de construction durable. Entre sa puissance instantanée et son look tout-terrain, la XT5 Pro donne le ton ! C’est une trottinette premium conçue pour accompagner les déplacements exigeants, en ville ou sur des terrains plus hostiles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn