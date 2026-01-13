Reolink TrackFlex : vision panoramique et IA intégrée

Reolink lance la caméra TrackFlex Floodlight WiFi, une solution de surveillance 4K avec IA locale. Cette nouveauté 2026 assure une couverture à 360° sans compromis sur la confidentialité.

La caméra TrackFlex Floodlight WiFi de Reolink redéfinit la sécurité domestique. Dotée d’une double lentille panoramique et d’un puissant projecteur LED, elle assure une vision complète, même de nuit. Grâce à l’IA locale ReoNeura™, les recherches vidéo sont instantanées, sans cloud. Une caméra pensée pour conjuguer technologie de pointe et respect de la vie privée.

Une surveillance intelligente et panoramique, sans angle mort

Reolink étoffe sa gamme avec un modèle qui entend bien repousser les limites du genre. La TrackFlex Floodlight WiFi se distingue par sa double lentille, capable de couvrir 360° en rotation panoramique. À la clé : une couverture totale sans angle mort, y compris dans des zones complexes comme les allées ou les cours arrière.

Ce système embarque un suivi automatique avec zoom hybride 6x. La caméra peut ainsi maintenir une qualité d’image optimale sur les sujets en mouvement, qu’ils soient proches ou éloignés.

Sur l’application Reolink, les utilisateurs profitent d’un affichage en double vue. Cela va du grand angle au zoom sur un même écran. Une configuration qui facilite la lecture et renforce la réactivité.

Une sécurité nocturne renforcée par la lumière et le son

Pour répondre aux besoins de surveillance nocturne, Reolink a intégré à sa caméra un projecteur LED réglable allant jusqu’à 3000 lumens. L’éclairage s’adapte aux préférences de l’utilisateur, entre lumière chaude et lumière froide, et peut fonctionner en mode automatique selon l’environnement lumineux.

À cela s’ajoute une sirène de 110 décibels, capable d’effrayer instantanément un intrus détecté. Avec une portée lumineuse de 12 mètres et une fixation idéale entre 2 et 3 mètres de haut, l’appareil promet une dissuasion efficace, même de nuit.

L’IA locale pour une recherche rapide et une confidentialité renforcée

Côté logiciel, la technologie ReoNeura™ embarquée marque une avancée notable. Grâce à la fonction Local AI Video Search, il devient possible de retrouver des vidéos par mots-clés sans visionner des heures d’enregistrement. Cette IA analyse les scènes localement, sans envoi de données vers le cloud. Cela garantit à la fois confidentialité des utilisateurs et absence de frais d’abonnement.

Les trois capteurs infrarouges assurent une détection sur 270 degrés pour permettre à la caméra de repérer les mouvements sur les côtés d’une maison, un atout pour les installations en angle. Déjà saluée lors de l’IFA 2025 avec 19 prix, dont celui de TechRadar, la TrackFlex Floodlight WiFi est proposée en précommande à 224,99 € avant sa commercialisation officielle prévue le 2 mars sur Reolink.com et Amazon.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

