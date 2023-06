Toutes les nouveautés annoncées pour l’Apple Watch au WWDC 2023 !

Le 5 juin, Apple a présenté un certain nombre de nouveautés et de mises à jour du logiciel qui équipe sa célèbre Apple Watch lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023.

Parmi les fonctionnalités qui figureront sur WatchOS 10, l’amélioration de l’affichage sur les cadrans, la refonte d’applications et un certain nombre de mises à jour axées sur la forme physique de la montre connectée d’Apple sont autant de nouveautés qui ont été mentionnées.

Une horloge intuitive

Un rafraîchissement de l’application World Clock a été fait. C’est l’une des principales nouveautés apportées par Apple sur ses smartwatch munie de WatchOS 10. Les fonctionnalités comprennent de nouvelles couleurs de cadran de montre liées à l’heure.

Lorsque l’heure change, les couleurs du cadran de la montre connectée changent également. Et un charmant cadran de montre Snoopy a même été présenté parmi les nouveautés de cette année 2023 sur l’Apple Watch.

De plus, de nombreuses autres fonctionnalités clés axées sur la santé et la remise en forme physique ont été annoncées. Dans le domaine des sports, les séances d’entraînement s’afficheront désormais comme des sessions actives d’efforts intenses sur votre smartwatch et votre iPhone. C’est le cas par exemple si vous faites du cyclisme.

Apple Watch : des nouveautés 2023 intéressantes

Il en sera de même lorsque vous faites des activités physiques en extérieur. Pour plus de détails, il s’avère que l’application Boussole de la montre permettra à l’utilisateur de déterminer sa position avec plus de précision. C’est très pratique si vous avez l’habitude de faire des randonnées en montagne.

Et les golfeurs disposeront désormais d’une fonction appelée Golfshot. Elle les aidera à améliorer leur swing. Et une fonction similaire est également disponible pour les joueurs de tennis.

Quant aux fonctions concernant la santé, les dirigeants d’Apple se sont concentrés sur les applications permettant de gérer le stress. De cette manière, les usagers peuvent enregistrer des données et suivre l’évolution de leurs émotions via leur smartwatch. Ces informations permettent en effet à de nombreuses personnes de vivre plus tranquillement.

De meilleures options en termes de santé

Et toujours concernant le domaine de la santé, Apple a également mis l’accent sur la santé visuelle. La myopie en fait partie. En effet, l’Apple Watch dotée du système WatchOS 10 peut dorénavant déterminer le temps passé à la lumière du jour, ce qui peut aider à prévenir la myopie chez les enfants.

C’est très utile pour certains usagers d’Apple Watch d’avoir ces informations à portée de main. Cela, afin de savoir si elles doivent consulter un ou des professionnels ou non.

Ensuite, Apple investit de plus en plus dans le marché des smartwatches, qui ne cesse de croître. D’ici 2025, le nombre d’utilisateurs de l’Apple Watch devrait dépasser les 30 millions de personnes. C’est une estimation faite selon les données d’Insider Intelligence.

Et l’Apple Watch fait partie du secteur des accessoires de l’entreprise qui a généré 41,2 milliards de dollars de recettes en 2022. Si on compte également les produits tels que les AirPods. Il s’agit toutefois d’un chiffre mineur comparé aux 205,5 milliards de dollars qu’Apple a générés grâce aux ventes d’iPhone cette année-là.