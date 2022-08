Top des alternatives à Instagram si vous détestez le nouveau design

Voici quelques alternatives à Instagram qui vient d’appliquer un nouveau design qui ne fait pas l’unanimité chez les utilisateurs.

Liz Lopatto, une blogueuse a déploré la publicité et la « TikTok-ification » d’Instagram et d’autres sites de réseaux sociaux. Son message demandant des sites alternatifs à Instagram a rapidement reçu des suggestions de sites de photos. Il est possible de publier des photos sur ces sites pour que vos amis et familles puissent les admirer. Voici donc quelques sites de réseautage social adaptés aux photos qu’il vous faudrait peut-être considérer.

Vero, alternative plus simple et plus joli d’Instagram

C’est la version se rapprochant le plus d’Instagram, mais sans les modules complémentaires vidéo. Elle met plus l’accent sur les réseaux sociaux que sur la simple publication de photos. Sans publicité, cette application est actuellement totalement gratuite pour les premiers utilisateurs. Mais prochainement, il se pourrait que des frais annuels soient demandés aux nouveaux membres.

Pixelfed

Ce site alternatif à Instagram est open source. Son interface est quasiment identique à celle d’Instagram. Il se présente comme une plateforme de partage de photos gratuites et éthiques. Cette plateforme n’admet aucune publicité ni analyse tierce ni suivi. Son utilisation nécessite toutefois un peu d’entraînement.

Pour y accéder, il vous faut accéder à l’un de ses nombreux serveurs ou créez le vôtre. Sachez cependant que le serveur le plus populaire « pixelfed.social » compte 54 200 utilisateurs et qu’il n’accepte plus de nouveaux utilisateurs.

Flickr

Site alternatif à Instagram pour le partage de photos privées et publiques

Flickr existe depuis longtemps, mais il a été boudé par les utilisateurs gratuits lorsqu’il ne leur a plus alloué l’initial 1 To d’espace de stockage. Il mérite toutefois d’être considéré si vous recherchez un endroit pour partager vos données sans avoir à vous tracasser avec des fonctionnalités superflues.

L’application dispose de deux types de compte : Free et Pro. Les comptes gratuits ne peuvent télécharger que 1 000 éléments, 50 photos non publiques et ne peuvent pas publier ce que Flickr appelle du « contenu modéré et restreint ». Ce compte gratuit est aussi assorti de publicités.

Si vous pouvez vivre avec ces restrictions, Flickr vous offre quand même une belle palette de fonctionnalités. Chaque photo comporte une section de commentaires, des informations sur l’endroit où elle a été prise et avec quel appareil photo … Si le propriétaire de la photo l’autorise, vous pourrez la télécharger en différentes tailles. Vous pourrez aussi organiser vos photos dans des albums, modifier les informations par lots. Si vous en voulez plus, il vous faut passer à la version payante.

Degoo

Ce n’est pas un site de réseautage social. Vous ne pouvez donc pas rendre publiques vos photos. Organisez-les dans des albums et partagez-les avec vos amis pour ensuite recevoir leurs commentaires.

La version gratuite de Degoo fournit 100 Go de stockage. Vous pouvez l’utiliser sur tous vos appareils connectés, mais vous ne pouvez télécharger que sur un maximum de cinq appareils. Tout utilisateur devra accéder au moins une fois par an à leur compte pour le maintenir actif, vous pouvez sinon accéder aux versions payantes Pro ou Ultimate.

500PX

500PX est un endroit pour stocker, exposer et qualifier leur travail avant d’obtenir des commentaires. La version gratuite ne vous permet que jusqu’à sept téléchargements par semaine. Le plan Awesome offre quant à lui des téléchargements illimités, une assistance prioritaire, aucune publicité, un historique des photos « aimées », des diaporamas de galerie et un badge de profil. Si vous optez pour le plan Pro, vous aurez en plus la possibilité d’afficher vos services et outils d’organisation.

DeviantArt, une alternative à Instagram dédiée aux photographes professionnels

Comme 500PX, DeviantArt s’adresse davantage aux photographes professionnels qu’à ceux occasionnels. Tout le monde peut toutefois s’y inscrire. Il offre un large éventail de galeries d’artistes à voir selon leur catégorie.

L’accent est ici mis sur la création d’une communauté d’artistes. Il n’y a donc pas que des commentaires, mais aussi des nouvelles fonctionnalités de chat. Vous n’aurez aucune restriction de fonctionnalités ni de quantité de téléchargement. Pour vendre vos photographies en plus de les exposer, passez en membre principal. Ce passage en membre principal est payant.

VSCO

Cet espace en ligne permet aux photographes de stocker, d’éditer et de partager leur travail. Il déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité appelée VSCO Spaces. Cette dernière permet de créer des galeries partagées autour d’un thème, d’un style de photographie, d’un événement ou d’un lieu particulier. Jusqu’à 15 membres peuvent laisser des commentaires sur chacune de vos photos. Quant aux invités non membres, ils peuvent contempler votre travail sans pouvoir les commenter.

La version gratuite a un nombre limité de fonctionnalités. Quant à celle payante, elle offre plus de fonctionnalités dont le montage vidéo, la large gamme de préréglages…

Glass, la seule alternative payante d’Instagram de notre liste

Comme son nom l’indique, Glass est une vitrine pour les photographes. Ces derniers peuvent y créer et partager leurs portfolios. Vous pouvez vous y inscrire avec ou sans identifiant Apple. Il est aussi possible d’y accéder via iOS et le web. L’absence de version Android est un de ses inconvénients.