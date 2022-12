Top 10 des idées cadeaux tech pour Noël

Vous cherchez une idée de cadeau à offrir à votre famille et à vos amis pour Noël ? Découvrez ici une liste des meilleurs appareils high-tech adaptés à leurs besoins.

La technologie faisant de plus en plus partie de nos vies, un nouveau gadget peut être une excellente option pour pour Noël et les fêtes de fin d’année. Vous cherchez un ordinateur portable au meilleur prix ou un smartphone performant ou encore un des objets connectés pour rendre la maison plus intelligente ? Découvrez ici une liste d’articles à acheter.

Apple iPhone 14 : une idée de cadeau idéale à offrir aux inconditionnels d’Apple pour Noël

À première vue, la dernière itération de l’iPhone standard ne présente pas de changements tape-à-l’œil. Pourtant, tout ce qui se trouve sous le capot a été amélioré. Cette mise à jour convient parfaitement au destinataire qui a simplement besoin d’un smartphone performant.

En fait, Apple a amélioré le système à double caméra tandis que la nouvelle batterie dure plus longtemps que le modèle de l’année dernière. Notez que l’iPhone 14 s’équipe de la même puce A15 que l’iPhone 13 de l’année dernière (les modèles Pro sont équipés d’une nouvelle puce A16, plus rapide). Il dispose également de capacités 5G, de la recharge sans fil et de la technologie MagSafe d’Apple, qui utilise des aimants intégrés pour fixer des accessoires au téléphone. Les appareils photo ont des capteurs plus grands pour de meilleures photos et une stabilisation de l’image lors de l’enregistrement de vidéos.

Google Pixel 7 : une idée cadeau au meilleur rapport qualité-prix pour ce Noël

Le Pixel 7 est une excellente idée de cadeau pour Noël si vous voulez un smartphone en dehors des écosystèmes d’Apple ou de Samsung. Il constitue une sacrée bonne affaire pour tous ceux qui veulent un téléphone Android phare sans payer des prix phares. Le Pixel 7 dispose de la même puce Google Tensor G2 que son grand frère. Il offre également des performances similaires, avec des systèmes d’IA particulièrement rapides. L’autonomie de la batterie est similaire à celle des autres téléphones Google, avec une durée de vie d’environ 35 heures entre deux charges, l’écran étant utilisé activement pendant 5 heures.

Il intègre également un déverrouillage biométrique plus rapide et de meilleures caméras avec un traitement photo amélioré du côté logiciel aussi.

Ce modèle ressemble à une version plus petite et simplifiée du Pixel 7 Pro. Il dispose d’un écran plat OLED de 6,3 pouces qui est lumineux et magnifique. L’écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour garder les choses fluides.

Samsung Galaxy Z Flip4 : smartphone compact et pliable

Voici le cadeau idéal pour les adeptes inconditionnels des nouvelles technologies. Le Flip 4 résulte de la combinaison d’une smartwatch et d’un téléphone ». En effet, vous pouvez l’utiliser comme un téléphone « candy bar » conventionnel. Mais vous bénéficiez de l’avantage supplémentaire qu’il est super portable ainsi que de plusieurs fonctionnalités spéciales que l’on ne trouve pas sur d’autres téléphones à part son frère le Z Fold 4.

L’écran principal de 6,7 pouces se plie en deux, un peu comme un téléphone à clapet de la vieille école, lorsqu’il n’est pas utilisé. Il y a également un petit écran de 1,9 pouce à l’arrière du téléphone où vous pouvez voir des choses comme l’heure et les notifications sans avoir à ouvrir l’appareil. Mis à part les écrans fantaisistes, le Flip 4 a une bonne autonomie de batterie. Il rend un gros téléphone facilement transportable.

iPad Air : l’idée cadeau de Noël pour les lecteurs avides

Pour Noël, l’iPad Air cinquième génération d’Apple est l’idée cadeau idéale pour les personnes qui aiment écrire, griffonner ou lire en déplacement. Son écran de 10,9 pouces permet de regarder des films ou de lire un livre électronique. Par ailleurs, il offre suffisamment d’espace pour griffonner avec le stylet Pencil d’Apple. Grâce à la puissante puce M1 de l’iPad Air, qui offre beaucoup de puissance même pour les tâches gourmandes en ressources comme le montage vidéo, cette tablette sera un cadeau qui ne se dément pas pendant des années.

Bien qu’il soit déjà très vite succédé par l’iPad de dixième génération, cette version est dotée d’un plus bel écran et de meilleures options d’accessoires. Notamment la prise en charge de l’Apple Pencil de deuxième génération (le nouvel iPad utilise le modèle encombrant de première génération).

MacBook Pro 13 pouces : le meilleur cadeau de Noël pour améliorer l’expérience devant l’écran

Vous connaissez quelqu’un dont l’ordinateur portable est sur le point de lâcher ou qui veut simplement quelque chose qui fonctionne et dure des années ? Offrez-lui un MacBook Pro 13 pouces. Il s’agit d’une amélioration notable de l’Apple MacBook Air. Ses ventilateurs de refroidissement intégrés permettent à l’ordinateur portable de supporter des charges de travail importantes pendant plus longtemps sans avoir à réduire ses performances. Comme les modèles de 14 et 16 pouces, le MacBook Pro 13 pouces intègre la dernière puce M2 d’Apple. Celle-ci offre de meilleures vitesses et une meilleure autonomie que son prédécesseur.

Toutefois, ce modèle ne dispose pas du nouvel écran et de la webcam améliorée des modèles plus grands. Cet ordinateur portable est capable de gérer un grand nombre de fenêtres ouvertes et d’onglets Internet. En plus, il peut exécuter plusieurs programmes à la fois. Ce qui est parfait pour tous ceux qui veulent faire de l’édition audio, vidéo ou photo. Contrairement aux autres MacBook Pros M2, ce modèle dispose toujours de l’excentrique Touch Bar. Les ports HDMI, de carte SD et de chargement MagSafe, qui avaient été remplacés par plusieurs ports USB-C, sont de retour.

Sony WH1000XM4 : le meilleur casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil

Les amateurs de casques supra-auriculaires vont adorer le WH-1000XM4 de Sony. Il corrige les deux principaux inconvénients du produit précédent. Notamment la prise en charge des connexions Bluetooth simultanées avec deux appareils pour passer facilement de l’un à l’autre. En outre, les microphones ont été mis à jour pour assurer la clarté des appels.

En effet, ils offrent une excellente qualité sonore et une suppression du bruit, ainsi que des commandes tactiles simples et intuitives. Ils sont également pliables. Ce qui en fait une idée cadeau de Noël parfait pour ceux qui aiment garder une bonne paire d’écouteurs à portée de main.

À part ces améliorations apportées par Sony, le 1000XM4 a un son identique à celui de ses prédécesseurs. La conception est presque identique, l’autonomie de la batterie est toujours de 30 heures et les boutons et commandes fonctionnent tous de la même manière.

PlayStation 5 Édition Standard : La console de jeu de l’avenir

Pour les joueurs avertis, il n’y a rien de mieux que de jouer sur la meilleure console disponible. Lancée en 2020, la PS5 reste la console de dernière génération de Sony, et c’est celle que tout le monde veut (s’il ne l’a pas déjà). La PS5 offre des vitesses plus rapides et un contrôleur plus immersif. Ce qui se traduit par une expérience nettement meilleure que celle de la PS4 dans tous les domaines imaginables. La PS5 réduit également de moitié les temps de chargement par rapport à la PS4. Autrement dit, toute personne ayant la chance de mettre la main sur une PS5 pendant les fêtes de fin d’année pourra passer plus de temps à jouer et moins de temps à attendre.

La PS5 offre une console puissante et une expérience de jeu sublime de la génération actuelle. Sa bibliothèque de jeux exclusifs fait un usage fantastique de la manette DualSense, de l’audio 3D et du SSD ultra-rapide de la console.

Banque d’alimentation portable Anker 737 : une idée cadeau adaptée aux voyageurs

Les voyageurs et ceux dont les téléphones portables sont constamment à faible batterie vont adorer ce cadeau pratique. La banque d’alimentation Anker 737 est suffisamment puissante pour charger un ordinateur portable pendant son utilisation, ainsi que pour charger un téléphone portable et des écouteurs. Un affichage numérique intelligent indiquera la quantité d’énergie restante et le temps qu’il faudra pour recharger complètement la batterie.

C’est un peu plus grand que la plupart des banques d’alimentation. Mais encore une fois, la plupart des banques d’alimentation ne peuvent pas charger un MacBook Pro à 50 % en aussi peu que 40 minutes – et cet appareil le peut. Pour cette seule raison, ce chargeur fait la liste. Il se range également dans un sac à dos ou une poche de sac à main pour une portabilité facile.

Apple Watch Series 8 : une montre connectée pour le suivi de la condition physique

Pour Noël, l’Apple Watch Series 8 est une excellente idée de cadeau pour tout amateur de fitness. Elle offre un affichage permanent et un suivi des séances d’entraînement qui ont fait la réputation de la Série 7 avant elle.

Cette smartwatch comprend un nouveau capteur de température pour le suivi du cycle menstruel et la détection des collisions, des capteurs pour être capable de mesurer un ECG en 30 secondes. Il existe également un capteur d’oxygène sanguin permettant de suivre votre taux d’oxygène dans le sang.

La montre connectée peut également vous aider à suivre vos médicaments, vous rappeler quand les prendre et les enregistrer. Elle propose un historique de la fibrillation auriculaire pour les personnes qui en souffrent. Ce qui vous permet de voir une estimation de la fréquence à laquelle votre cœur s’est mis dans cette arythmie.

Écho (4e génération) : le cadeau de Noël parfait sans se ruiner

La technologie domestique intelligente est un cadeau idéal pour le bricoleur qui cherche toujours à automatiser un peu plus sa vie domestique ou pour le débutant qui cherche simplement à ajouter un éclairage coloré à la pièce. Les options sont nombreuses : enceintes et prises connectées ou même aspirateurs robots.

Pour ceux qui ne disposent pas encore de leur propre installation de maison intelligente, une enceinte connectée est un bon point de départ. La dernière version de l’Écho d’Amazon fonctionne avec toute une série d’appareils intelligents tiers. Elle offre également de nombreuses fonctions autonomes, comme la diffusion de musique ou l’affichage de la météo. Elle peut également servir d’extension Wi-Fi si vous disposez d’un réseau maillé Eero. Cette fonction est déjà disponible sur l’Écho Dot de cinquième génération, plus petit et plus abordable. Mais sa qualité sonore n’est pas aussi bonne que celle du grand Écho.