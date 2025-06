L’ère de l’A-Pop : Timbaland et son projet AI bouleversent le paysage musical !

En 2018, le robot articulé créé par Hanson Robotics dénommé Sophia a souligné que l’IA pourrait stimuler la créativité humaine. Mais elle ne pourrait jamais la reproduire parfaitement. Cette conversation a ouvert la voie à des réflexions sur l’avenir de la musique à l’ère de l’IA, une vision qui commence à se concrétiser en 2025 par le producteur Timbaland.

C’était dans le cadre de la campagne « Age of AI » du magazine Dazed que cette interview s’était déroulée. La regrettée SOPHIE, icône de la pop avant-gardiste, avait alors interrogé Sophia sur l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur la créativité et la musique.

Que veut faire Timbaland avec l’IA dans le domaine de la musique ?

Timbaland, producteur de rap emblématique, a récemment co-lancé Stage Zero, sa société de divertissement axée sur l’IA. Leur premier « artiste » généré par l’IA, TaTa, est présenté comme une superstar numérique. C’est une pionnière de la pop artificielle.

Rocky Mudaliar, cofondateur de Stage Zero, a déclaré que l’objectif de Timbaland était de créer un nouveau genre musical. On parle de pop artificielle mais qui pourrait interagir avec le monde réel tout en étant ancrée dans le métavers.

Timbaland lui-même a affirmé qu’il ne produisait plus seulement des morceaux, mais des systèmes et des histoires. Celle nouvelle démarche transformerait ainsi totalement la manière dont la musique est créée.

Timbaland et Suno : l’IA au service de la création musicale

La musique de TaTa sera générée par Suno. C’est une plateforme d’IA qui permet de créer des chansons à partir de simples prompts. Suno fonctionne comme un ChatGPT pour les créateurs de musique.

Cette plateforme utilise des données existantes pour produire de nouveaux contenus. Cela n’a donc rien à avoir avec de la vraie création de mélodies 100% originales. C’est pourquoi, cette technologie soulève des questions sur l’authenticité et la créativité.

Elle repose sur l’absorption massive d’œuvres humaines pour façonner sa production. Les précédents outils d’IA, comme Flow Machines, ont déjà exploré la composition musicale automatisée. Mais la plateforme d’IA Suno promet de transformer cette expérience en un processus rapide et accessible avec la collaboration de Timbaland.

Qu’est-ce que cela engendrera dans le monde de la Pop ?

L’initiative de Timbaland d’utiliser l’IA a suscité des réactions mitigées. Certains voient cette technologie comme une opportunité d’explorer de nouvelles frontières créatives. D’autres, comme Young Guru, ingénieur de Jay-Z, ont exprimé des préoccupations quant à l’impact de l’IA sur l’expression humaine.

La tension entre les visions utopiques et dystopiques de l’IA dans la création artistique est palpable. Et les critiques soulignent que l’intégration de l’IA pourrait effacer l’authenticité et la passion qui caractérisent la musique humaine.

La Pop artificielle : une évolution ou une régression ?

Au final, la vision de la pop artificielle que Timbaland veut créer avec l’IA soulève des questions sur l’avenir de la musique. Alors que certains artistes, comme Holly Herndon, utilisent l’IA pour enrichir leur créativité, d’autres craignent que cette technologie ne remplace les artistes humains.

La plateforme Suno, avec ses outils d’édition et de remixage, pourrait transformer la production musicale en un processus déshumanisé. La créativité en serait réduite à un calcul. Les implications de cette évolution sont préoccupantes. D’ailleurs, les musiciens luttent déjà pour se faire entendre dans un paysage musical saturé.

