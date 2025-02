L’IA et la musique : « Now and Then » des Beatles, un tournant ou une erreur ?

Lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, le prix de la Meilleure Performance Rock a été décerné au légendaire groupe anglais Beatles pour leur chanson « Now and Then ». Comment cela se fait-il ? Est-ce une erreur ? Eh bien non, c’est bel et bien vrai. Et c’est grâce à l’IA que les Beatles ont de nouveau connu le succès.

Cela peut paraître surprenant pour un groupe dont la moitié des membres sont décédés de rejouer tous ensemble, mais les prouesses de l’IA sont sidérantes. C’est le cas en termes de composition musicale. Et elle nous le prouve à travers la sortie de cette chanson. Et je dois bien l’avoué, elle a un super rythme alors qu’on est en 2025 et que c’est un groupe des années 60.

Son succès est retentissant. Et pourtant, la chanson ayant pour titre Now and Then est sortie vers la fin de 2023 et la composition de ce morceau est assez exceptionnelle.

En effet, créée à partir d’une démo que John Lennon a enregistrée peu avant sa mort, cette chanson des Beatles n’allait pas voir le jour sans l’intervention de l’IA.

Dans les années 90, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison ont tenté de terminer la chanson. Mais ils ne l’ont jamais achevée. La qualité audio originale était trop mauvaise. Cependant, la technologie moderne a permis de créer le produit que vous entendez aujourd’hui.

Est-ce que c’est une nouvelle chanson au final ?

Now and Then est donc une chanson que l’on peut considérer comme étant nouvelle. L’IA a mis son grain de sel dedans mais aussi en raison de son année de sortie.

En effet, de nos jours, il n’est pas étonnant que la musique générée par l’IA se fasse remarquer. C’est pareille à l’exemple du titre de Macaulkin & The Robots – Ces Soirées-Là (2024). Là on parle tout de même d’un groupe mythique. Il s’est laissé prendre par l’expérience de recomposer une chanson avec l’aide de la technologie du présent. Ce n’est pas sans rappeler les concerts virtuels donnés par ABBA en 2023. Mais là, c’est différent.

La chanson originale a-t-elle été altérée ?

Bien qu’il existe des résultats convaincants de chansons générées par l’IA, il y a beaucoup d’indices à surveiller. L’idée que les Beatles sortent une chanson avec un certain niveau de génération par l’IA, peut susciter l’enthousiasme des fans de la nouvelle génération tout comme cela peut susciter la critique chez d’autres. Et je parie que beaucoup personnes partagent cet avis.

Cependant, afin de donner un peu de crédit à Now and Then, il est important de noter la différence entre générer par l’IA et produit par l’IA. Cela sonne de la même manière, mais ce n’est pas la même chose.

Cette chanson des Beatles n’est pas une chanson générée par l’IA. Personne n’a utilisé l’IA pour recréer la voix de John Lennon. L’outil a seulement permis de restructurer sa voix sur l’enregistrement d’origine et d’y ajouter les voix actuelles des membres restants du groupe.

Les propose de Paul McCartney à ce sujet

Quand Now and Then a pu être achevé, Paul McCartney a dit ceci : « Pour de nombreuses raisons, je suis heureux que cette « chanson des Beatles » n’ait pas artificiellement ramené John Lennon. »

Il est vraiment agréable de voir une chanson que Lennon a commencée il y a plusieurs décennies, achevée par ses anciens compagnons. Et le fils de Lennon a accepté le prix au nom du groupe.

