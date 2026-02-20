The Witcher 3 : Un énorme DLC pourrait relier l’histoire aux futures aventures de Ciri

The Witcher prépare son retour surprise avec un nouveau DLC connecté au futur de la saga. Cette nouvelle aventure va bousculer vos certitudes sur la géographie du monde des sorceleurs.

Le célèbre sorceleur polonais s’apprête à reprendre ses épées pour une mission totalement imprévue. Des rumeurs persistantes annoncent effectivement la sortie d’un nouveau DLC de The Witcher 3 pour mai prochain. Ce projet secret aiderait à lier l’intrigue actuelle au très attendu quatrième volet de la série.

The Witcher 3, un nouveau DLC surprise avec Geralt dès 2026

Près de 100 développeurs travailleraient actuellement sur ce chantier colossal au sein du studio Fool’s Theory. Cette équipe connaît parfaitement l’univers puisqu’elle s’occupe aussi de la modernisation du premier opus. L’annonce officielle devrait tomber rapidement pour confirmer cette fuite qui agite toute la communauté mondiale.

Les fans espéraient en fait visiter des contrées lointaines comme la Zerrikania ou le royaume de Kovir. Pourtant, un informateur polonais très bien placé affirme que nous regardons beaucoup trop loin. L’initié connu sous le pseudonyme « UV » indique que l’action se déroulerait finalement près de Velen. Avec ce nouveau DLC de The Witcher 3, vous ne voyagerez donc pas vers des terres exotiques au sud du continent.

Une zone de jeu bien plus proche de Velen

L’extension utiliserait des bases géographiques déjà connues pour étendre la carte de façon intelligente. Cette stratégie sert à gagner du temps en réutilisant des éléments visuels du jeu original. « Vous regardez l’horizon alors que la réponse se trouve juste sous votre nez », explique l’expert. Cette zone étendue servirait ainsi de pont narratif direct vers les nouvelles aventures de la saga.

The rumored third DLC for Witcher 3 is said to be set near Velen, rather than in Zerrikania.



According to Polish insider and former Gry Online journalist UV o grach, the DLC would take place within the Northern Kingdoms, with reports indicating it could launch as early as May. pic.twitter.com/KXtO59hxgM — The Witcher 4 News (@WitcherIVnews) February 19, 2026

Créer une région totalement nouvelle demanderait trop d’efforts pour une équipe de taille réduite. En revanche, agrandir les Royaumes du Nord semble bien plus cohérent pour respecter l’histoire globale. Ce choix pour le nouveau DLC de The Witcher 3 décevra peut-être les amateurs d’exotisme. Cela dit, il favorise une sortie très rapide.

Geralt de Riv débarque enfin sur le Game Pass

Une autre nouvelle réjouissante accompagne ces bruits de couloir concernant le futur de la licence. Le jeu de base est arrivé hier (19 février) sur le service d’abonnement de Microsoft. Les abonnés pourront ainsi revivre gratuitement la quête épique de Geralt pour retrouver sa fille.

Cette intégration inclut également les deux extensions précédentes, Hearts of Stone et le sublime Blood and Wine. Les joueurs pourront explorer le magnifique domaine de Toussaint tout en peaufinant leur jeu de Gwent. Cette arrivée massive sur le catalogue Game Pass semble préparer le terrain pour l’extension future. Microsoft et CD Projekt cherchent visiblement à raviver la flamme avant de dévoiler le contenu inédit.

Le but de cette extension est de préparer les joueurs aux futurs événements de l’intrigue. Elle doit expliquer comment le monde évolue avant que Ciri ne commence son propre voyage. Le prix de ce nouveau chapitre pourrait par ailleurs avoisiner les 30 euros lors de sa sortie. Ce tarif correspond aux standards des productions de qualité supérieure développées par les studios polonais.

CD Projekt s’attend d’ailleurs à des bénéfices records grâce à cette stratégie commerciale très audacieuse. Le studio Fool’s Theory possède une solide expérience après sa collaboration sur le titre Baldur’s Gate 3. Cette expertise assure donc aux fans un niveau de finition digne des meilleures aventures de Geralt de Riv.

