The Mandalorian : la saison 4 est-elle officiellement annulée ou pas ?

Annonce ! Alors qu’on guettait la saison 4 de The Mandalorian comme une promo en French Days, Lucasfilm nous réserve un virage surprise : exit le petit écran, place au grand spectacle ! Les scripts étaient prêts, mais c’est finalement au cinéma que Din Djarin et Grogu poursuivront leur épopée.

Alors, annulée la saison 4 ? Disons plutôt… métamorphosée ! Préparez-vous à les retrouver en 2026 pour une aventure plus grande que nature. Le Baby Yoda, lui, a déjà réservé sa place.

Du petit écran au grand spectacle : le revirement inattendu

Alors que les fans attendaient avec impatience la saison 4 de The Mandalorian, c’est une surprise de taille qui les attend : la série phare de Disney+ quitte le format télévisuel pour une aventure cinématographique. Ce revirement stratégique, annoncé début 2024, explique le silence radio concernant une nouvelle saison.

Pourtant, tout était écrit : Jon Favreau avait bel et bien finalisé les scripts. Mais Lucasfilm, après les grèves hollywoodiennes, a opéré un virage majeur, privilégiant désormais les productions pour le grand écran. Le public devra donc s’armer de patience : The Mandalorian and Grogu est attendu pour 2026.

Des scripts prêts mais jamais utilisés : l’histoire secrète de la saison 4

Dès mai 2022, Jon Favreau travaillait déjà sur les scénarios de la saison 4. En février 2023, il confirmait même que l’intégralité des épisodes était écrite. « Nous devions savoir où nous allions pour raconter une histoire complète », expliquait-il, soulignant la collaboration étroite avec Dave Filoni pour construire un récit cohérent.

À l’époque, ces scripts devaient servir de tremplin vers un film événement regroupant l’ensemble des séries de l' »Univers Mando ». Mais les plans ont changé : ces précieux scénarios, au lieu de devenir une saison 4, ont très probablement été adaptés pour le film à venir.

The Mandalorian and Grogu remplace la saison 4 de The Mandalorian 👇https://t.co/aOdS1rTixn — 24matins.fr (@24matins) September 26, 2025

Le grand chambardement : Lucasfilm mise sur le cinéma

Le paysage Star Wars est en pleine mutation. Alors que la franchise avait misé sur Disney+ depuis 2019, l’accent est désormais remis sur le cinéma. Cette décision, prise au plus haut niveau, a transformé The Mandalorian en victime (ou bénéficiaire) collatérale de cette nouvelle orientation.

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, justifie ce choix par la volonté d’élargir l’audience : « Nous avons construit un public pour The Mandalorian […] cela peut devenir leur Star Wars ». L’idée ? Attirer les jeunes spectateurs avec une œuvre accessible, sans nécessiter la connaissance de l’ensemble de l’univers étendu.

The Mandalorian and Grogu : le film qui change la donne

Annoncé en grande pompe, The Mandalorian and Grogu représente bien plus qu’une simple adaptation. Ce long-métrage, dont le tournage a débuté en juin 2024, marque un tournant décisif pour la franchise. Il permettra de conclure les arcs narratifs complexes de « l’Univers Mando », tout en offrant une expérience cinématographique inédite.

Jon Favreau ne cache pas son enthousiasme : « La perspective d’amener le Mandalorien et son apprenti Grogu sur le grand écran est extrêmement excitante« . Une aventure d’envergure qui, espère Lucasfilm, séduira aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux venus.

Au-delà du film : quel avenir pour Din Djarin ?

Si The Mandalorian and Grogu clôt provisoirement le cycle télévisuel, il ouvre surtout de nouvelles perspectives. Le succès du film pourrait donner naissance à une franchise à part entière, transformant Din Djarin en véritable héros de cinéma. Dans l’immédiat, une chose est certaine : la saison 4 ne verra jamais le jour sous forme de série. Les scripts ont trouvé une nouvelle vie, et Lucasfilm concentre désormais ses efforts sur le grand écran. Reste à savoir si le public suivra le Mandalorien dans cette nouvelle dimension… Rendez-vous en 2026 pour la réponse !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn