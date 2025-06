The Home : des vieux, du sang et Pete Davidson qui flippe

Un visage familier piégé dans l’enfer d’un hospice, des couloirs étroits et des cris étouffés. Pete Davidson pense rendre service. Il va découvrir une vérité qui dépasse ses cauchemars.

Dans The Home, Pete Davidson change de registre pour incarner Max, un jeune homme paumé. Envoyé en maison de retraite pour travaux d’intérêt général, il y découvre une ambiance de plus en plus étrange. Le quatrième étage, strictement interdit, devient rapidement un lieu d’obsession. Une vieille dame murmure à l’oreille de Max : « Il y a quelque chose qui cloche ici. » Tout bascule à partir de là.

Ce niveau interdit regorge de mystères et de pensionnaires dits “spéciaux”. Max décide d’y jeter un œil. Ce qu’il y trouve dépasse l’entendement : des expérimentations médicales tordues et une violence brutale. Dans la bande-annonce, un résident recroquevillé se transforme soudain en agresseur. Chaque pièce semble dissimuler un secret dérangeant.

Une ambiance inspirée des classiques horrifiques

James DeMonaco, créateur de The Purge, revient à une horreur plus sourde. Il évoque les films des années 70, où le suspense prend son temps avant d’exploser. « Le suspense bouillonne avant de finalement se transformer en un chaos glorieux », affirme-t-il. Le choix de Pete Davidson surprend mais intrigue : l’acteur comique révèle ici un visage tendu, presque méconnaissable.

Connu pour ses performances légères sur Saturday Night Live, Pete Davidson montre une facette plus sombre. Dans The Home, il porte l’angoisse du récit sur ses épaules. Son regard apeuré, ses réactions impulsives et sa vulnérabilité transforment Max en personnage attachant. Il navigue entre l’aide bienveillante et la terreur absolue.

Une fin qui promet de marquer les esprits

James DeMonaco promet un final sanglant et libérateur. « La tension grandissante culmine dans un final épique et sanglant », annonce-t-il. Le spectateur est prévenu : ce film ne ménagera personne. Le chaos, l’angoisse et les révélations se succèderont sans laisser de répit.

Produit par Lionsgate et Roadside Attractions, The Home sortira en salles le 25 juillet. Le film est écrit par DeMonaco et Adam Canto, avec Bill Block et Sebastian K. Lemercier à la production. Préparez-vous à ne plus voir les maisons de retraite du même œil.

