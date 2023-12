The Golden Hour : Qui tue Faysal à la fin, et y aura-t-il une saison 2 ?

Intrigue et dénouement intense, découvrez la fin de The Golden Hour sur Netflix ainsi que la probabilité d’une saison 2 pour les fans de la série !

Dans la série néerlandaise The Golden Hour, la première saison s’achève sur un tourbillon de révélations et de confrontations des plus intenses. L’inspecteur Mardik, alors confronté à des attentats terroristes perpétrés par son ami d’enfance Faysal, se trouve au cœur de l’action.

Mais la question que tous les téléspectateurs se sont posés c’est : « qui a tué Faysal à la fin de The Golden Hour ? ». La réponse avec quelques spoilers ci-dessous pour ceux qui n’ont pas encore vu le dernier épisode !

Fin de The Golden Hour : un épisode avec pleins de rebondissements

La fin de The Golden Hour sur Netflix est marquée par un affrontement entre Mardik et Faysal, où la tension émotionnelle est palpable. Mardik se retrouve contraint de stopper les agissements de son ami, devenu une figure éminente parmi lesextrémistes cherchant vengeance contre l’Occident. La confrontation culmine sur le toit d’un bâtiment voisin, où Mardik, déchiré par ses émotions, doit agir pour sauver des vies en empêchant l’explosion d’une bombe.

Malgré ses efforts héroïques, la fin de la saison nous montre Mardik faire face aux conséquences de ses actes. Bien qu’il parvienne à stopper l’attaque terroriste, son implication avec des hors-la-loi le conduit à être arrêté. Cette issue semble inévitable pour Mardik, qui avait conscience que son destin pourrait le mener derrière les barreaux.

D’autres questions en suspens pour donner naissance à une saison deux ?

La série se termine sur une note de suspense. L’intrigue laisse en suspens l’identité d’un agent infiltré au sein de la police. De même, on ignore l’étendue réelle du réseau de Faysal. Toutes les indices pointent vers un complice au sein des forces de l’ordre. Cependant, cela reste une supposition jusqu’à la preuve du contraire.

Cette première saison intense laisse de nombreuses questions sans réponse. Elles préparent le terrain pour de nouvelles aventures incertaines et mouvementées pour Joëlle et Mardik dans une éventuelle deuxième saison. La série, mêlant habilement action, tension émotionnelle et mystère, laisse les spectateurs dans l’attente d’une suite riche en rebondissements. En attendant la saison 2, vous pouvez retrouver les meilleures séries Netflix à découvrir pour ce mois ici !