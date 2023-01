Test du Galaxy S22 Plus : un beau design combiné avec une belle performance

La polyvalence d’un smartphone s’illustre sur le Galaxy S22 Plus de Samsung. Il rassemble tous les atouts des anciens modèles, en plus de sa performance absolue.

Le géant de la High-Tech Samsung a bien gâté les consommateurs avec le Galaxy S22 Plus. Ce smartphone fait partie des modèles haut de gamme de la marque. Samsung a repris les points positifs du S21, puis elle a ajouté des surplus pour créer le Galaxy S22 Plus. Mordu de la technologie, ou adepte de bonnes choses, ce smartphone est un must pour les mois à venir.

Galaxy S22 Plus : présentation

Si vous avez déjà utilisé les smartphones de Samsung, vous allez sûrement aimer le Galaxy S22 Plus. Ce modèle a repris les atouts du S21, et a apporté des mises à niveau pour une performance brute. Solide, pratique et stylé, le Galaxy S22 Plus est destinée à tous les profils d’utilisateurs. En effet, sa polyvalence donnera son lot de plaisir à tout le monde.

Tout commence alors par le design. Notre Galaxy S22 Plus mise sur l’élégance avec son dos en verre. Ensuite vient l’ergonomie. Car oui, la taille de ce modèle facilite sa prise en main. Ni trop imposant, ni trop petit, c’est le juste milieu.

Quant au prix, le S22 Plus coûte 1059 euros. Toutefois, les modèles avec 256 GO de mémoire sont estimés à 1109 euros.

Caractéristiques techniques

Prix : à partir de 1059 euros

Écran : AMOLED 6,6 pouces avec une résolution de 2340 x 1080

Taux de rafraîchissement : 48 à 120 Hz avec une fonctionnalité d’adaptation

CPU: Snapdragon 8 Gen 1/Ekynos

RAM : 8 Go

Stockage : 128 à 256 Go

Caméras arrières : au nombre de 3 : principale (50 MP, f/1,8), ultra-large (12 MP, f/2,2), téléobjectif (10 MP, f/2,4, avec zoom natif x3)

Caméra frontale : selfie à 10 MP, f/2,2

Batterie : 4500 mAh, avec une autonomie d’une journée environ

Couleurs : noir ou blanc fantôme, vert, or rose

Design : un des atouts du Galaxy S22 Plus

Dès notre première rencontre avec le Galaxy S22 Plus de Samsung, nous avons été surpris par son élégance. En effet, son dos en verre donne un côté artistique à ce smartphone.

De plus, les différentes couleurs proposées par Samsung jouent sur le terrain du luxe. Noir ou blanc fantôme, Or rose, ou vert. Même si le S22 Plus ressemble vaguement à son prédécesseur, son design se distingue sur les détails.

Ce style élégant doit être protégé par une solidité absolue. Vous avez alors une protection fiable, la fameuse Armor Aluminium. Le Gorilla Glass Victus n’est plus qu’un surplus face à ces attraits.

Affichage

La netteté et la qualité de l’affichage illustrent aussi la touche haut de gamme du Galaxy S22 Plus.

Un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pouces se tiendra alors dans votre main. Même s’il est moins imposant que celui du S21, il apporte quand même des améliorations sur l’affichage. Le nombre de pixels bruts est moindre en comparaison avec son prédécesseur.

La Vision Boost permet d’ajuster la luminosité. Non, ce n’est pas la fonctionnalité classique que vous avez vue sur d’autres smartphones. Sur le S22 Plus, elle sert à augmenter la luminosité jusqu’à 1750 nits. C’est un poil au-dessus du Google Pixel 6 ou de l’iPhone 13.

Par ailleurs, le Galaxy S22 Plus possède un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz. Les gamers seront aussi sollicités, avec une possibilité de passer à 240 Hz par la Game Launcher. Les parties seront de plus en plus immersives, avec cette option.

Mais la surprise a été complète avec la qualité de la résolution. Avec 2340 x 1080, le S22 Plus bat les meilleurs smartphones dernier cri. Vous pourrez alors admirer vos vidéos et vos photos en mode FHD+. Mais vous ne pourrez pas la modifier en HD+ pour améliorer l’autonomie du téléphone. C’est le seul hic dans cette section de notre test.

Et si la chaleur des couleurs ne vous plaît pas, vous pourrez les ajuster. En effet, chaque utilisateur pourra composer ses propres niveaux de couleurs. Ainsi, même si vous avez des problèmes visuels, vous pourrez encore profiter d’une meilleure expérience.

Caméra : la fierté du Galaxy S22 Plus

Le S22 Plus est dotée de 3 caméras arrière. Ils se dissimulent dans le dos du téléphone, avec une petite élévation d’environ 1 mm. Comme quoi, ce modèle joue sur l’élégance même sur cette zone.

La caméra principale est équipée de 50 MP, 23 MM, et une ouverture f/1,8. La taille du capteur est d’1um. L’objectif ultra-large dispose de 12 MP, d’une ouverture f/2,2, et de 1,4 um. Et le dernier a un zoom natif de 3 X. Cette première caméra permet de capturer des images nettes, même dans une zone peu lumineuse. Et pour le mode pro, l’Expert Raw 16 bits est à disposition des utilisateurs.

Pour la caméra frontale, le Galaxy S22 Plus bénéficie de 10 MP, ouverture f/2,2, et d’une taille de capteur de 1,22 um. Ces configurations apportent des selfies nets, avec un côté doux et naturel. Et vous pourrez même capturer des vidéos en mode 4K 60 fps.

Mais malheureusement, le smarpthone de Samsung ne possède pas la fonctionnalité du zoom périscope. Pourtant, elle apportera la performance du modèle à son summum. Cette fonctionnalité particulière est réservée au Galaxy S22 Ultra.

Concentrons-nous ensuite sur la qualité de l’image. Certes, le S22 Plus donne de belles photos. Cependant, elles sont trop nettes dans certains cas. Espérons qu’une mise à jour corrigera ce point.

Audio : une amélioration sur le Galaxy S22 Plus

Nous avons effectué les tests audio avec le single Succession. La qualité du son est sans appel sur le Galaxy S22 Plus. On a pu distinguer les violons, le piano, avec les notes adéquates.

Ces performances viennent des deux haut-parleurs. Le premier s’occupe de la majorité du son. Le haut-parleur auxiliaire apporte certaines modifications pour améliorer l’immersion.

Batterie et autonomie

Le Galaxy S22 Plus possède une batterie de 4500 mAh. Cependant, cette composante est assez petite par rapport à le S21 Plus. L’objectif est d’améliorer l’ergonomie et la prise en main du smartphone.

Avec plusieurs tests à la clé, nous avons conclu que le S22 Plus dispose d’une autonomie fiable. La batterie tient une journée complète lors des utilisations intenses.

Plus précisément, la batterie a duré 8 heures et 18 minutes lorsqu’on l’a testée avec le streaming vidéos. Au moment de l’usage de la connexion internet, elle a résisté pendant 15 heures et 16 minutes.

Et même à plat, nous avons compté sur la charge rapide de 45W de le S22 Plus. Avec un câble épais, on a pu réutiliser le smartphone en quelques minutes. Mais il est toujours recommandé d’attendre une charge complète pour améliorer la durée de vie de la batterie. Ce ne sera pas long, car la charge sera de 100 % en une heure.

Comme prévu, il n’y avait pas de chargeur dans la boîte. Il faut donc l’acheter séparément. Mais cette démarche en vaut la peine, en tentant compte de la qualité du produit.

Performance brute : la réputation du Galaxy S22 Plus

Processeur

Le Galaxy S22 Plus est dotée de 2 types de processeur. Le modèle Qualcomm Snapdragon 8 Gén 1 est destiné au marché américain. En outre, vous avez le processeur Ekynos. Ce dernier est réservé aux S22 Plus vendus en Europe. Toutefois, ces variantes ont montré des performances exceptionnelles face à nos tests. Même avec plusieurs applications en arrière-plan, le Galaxy S22 Plus a gardé sa fluidité.

Par ailleurs, nous avons testé le GPU du Qualcomm Snapdragon 8 Gén 1 avec l’A15 Bionic. Le smartphone a réussi cette épreuve rude pour les smartphones modernes. Sans aucun doute, tous les jeux vous donneront une immersion absolue avec ce modèle.

RAM

Malheureusement, le Galaxy S22 Plus n’a que 8 Go de RAM. C’est un hic, en tenant compte du prix et des fonctionnalités de ce smartphone. Cependant, vous pourrez profiter d’une performance optimale dans des tâches lourdes comme les jeux et les vidéos en streaming.

Les utilisateurs professionnels, et les passionnés auraient préféré une possibilité d’augmentation de RAM pour l’exploiter.

Stockage

LeGalaxy S22 Plus se décline aussi sur deux capacités de stockage. La version 128 Go est recommandée pour les utilisateurs classiques. Cependant, vous pourrez vous orienter vers la S22 Plus 256 Go pour assouvir des besoins particuliers.

Réseau et connexion internet

La polyvalence du Galaxy S22 Plus s’apprécie aussi sur ces sections. En effet, il s’adapte au sub-6GHz 5G, et au mmWave. Les utilisateurs américains trouveront leur bonheur, car il supporte la 5G dans leur territoire. La vitesse des données, ainsi que les couvertures défient les smartphones de sa génération.

Pour la connexion internet, le S22 Plus bénéficie du Wi-Fi 6 E. C’est la meilleure fonctionnalité à courte portée du moment. Également, il possède le Bluetooth 5.2. C’est la version recommandée pour des fonctionnalités avancées, comme le démarrage de voiture sans clé.

Test Galaxy du S22 Plus : le verdict final

Le Galaxy S22 Plus marque de très bons points. Grâce à sa polyvalence, son design, et sa performance, il figure parmi les meilleurs smartphones pour les mois à venir. Cependant, ce modèle n’est pas parfait. Samsung devra se concentrer sur certains pour améliorer leurs prochaines conceptions.

Batterie performante

Charge rapide de 45W

Système Android de dernière génération

Design épuré

Affichage simple et plaisant

Capacité de stockage initiale

RAM

Volume de haut-parleurs durant les appels téléphoniques

Design - 8 Batterie - 8 Son - 8.5 Caméras - 7 Performance brute - 7 7.7 Design : élégant, mimant le luxe. Batterie : performant. Son : immersif. Caméras : netteté augmentée dans certains cas. Performance brute : intéressant, sauf le RAM à 8 GO. User Rating: Be the first one !