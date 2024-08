Si les avis fusent pour choisir le bon aspirateur-balai sur le marché, le test du Dyson V11 devrait mettre tout le monde d'accord. En effet, nous allons détailler ici les différentes caractéristiques de l'appareil afin de vous montrer un outil qui pourra satisfaire vos besoins en termes de nettoyage.

Caractéristiques techniques

Poids : 3 kg

3 kg Puissance d'aspiration : 185 AW

185 AW Autonomie : 60 minutes

60 minutes Contenance collecteur : 0,76 L

0,76 L Prix : 475 €

Dyson V11 : qu'est-ce que c'est ?

Dyson, géant de l'électroménager, profite d'un large choix de modèles d'aspirateur-balai, tous plus intéressants les uns que les autres.

Aujourd'hui, l'intérêt des clients se porte sur le Dyson V11, d'où la raison de ce test minutieux. Modèle facilement reconnaissable de par son design, cet appareil se présente comme une nouvelle étape dans la création d'aspirateurs-balais toujours plus performants. S'il ne s'agit pas du plus léger avec son poids de 3 kg, ce modèle reste parfaitement maniable, mais surtout polyvalent. En effet, ce modèle est idéal pour le nettoyage complet de la maison.

Son style n'est pas sans rappeler ses prédécesseurs, qui eux aussi, arborent ce design futuriste, assez robotique, mais du plus bel effet. L'ajout d'accessoires hauts de gamme comme différentes brosses, un écran d'affichage et un système d'aspiration optimal vient accentuer ce côté haute technologie.

Ce test a pour but de vous donner le maximum d'informations sur ce dont est capable cet appareil, son degré d'efficacité et notre ressenti. Voilà pourquoi il a été essentiel d'analyser le V11 dans ses moindres détails. Équipements, performances globales, analysons tout cela de plus près.

Test du Dyson V11 : Accessoires et fonctionnalités

Pour avoir une première idée de la qualité du Dyson V11, un test au niveau de ces accessoires est indispensable.

Ici, il n'est pas question de simplement vous énumérer les équipements dont profite l'appareil non. Il est question de voir l'utilisation et l'efficacité de chaque accessoire.

Brosse Motorbar

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le Dyson V11 profite de l'excellente brosse Motorbar.

Il s'agit d'une brosse spéciale qui s'adapte à toutes les surfaces et tous types de sols. Plus précisément, cette brosse dispose de poils rigides qui viennent nettoyer les surfaces dures et enlever la crasse incrustée profondément dans les tapis et autres moquettes. Pour un nettoyage minutieux, la brosse profite également de petits filaments souples qui enlèvent les derniers restes de poussières et de saleté.

Ainsi, vous avez ici une brosse efficace qui a déjà fait ses preuves avec les autres modèles d'aspirateurs-balais de la marque. Facile à entretenir, cette brosse est aussi durable, utilisant un système de dégagement pour démêler les poils. Car oui, elle est tout à fait capable d'enlever les poils d'animaux avec une grande facilité.

Combiné à la grande maniabilité de l'appareil, le nettoyage devient simple et même amusant.

Brosse High Torque

En plus de l'efficace brosse Motorbar, le Dyson V11 profite d'une autre brosse tout aussi intéressante, le modèle High Torque.

Plus lourde, elle reste toute aussi efficace pour enlever la poussière. Contrairement au Motorbar, le High Torque ne fait pas dans la finesse puisqu'elle s'occupe de passer un grand coup de dépoussiérage sur le sol. Idéal donc pour une première étape de nettoyage que vous pourrez suivre par une phase plus minutieuse avec la première brosse.

Cependant, comme nous l'avons énoncé, la brosse est lourde, soit une différence de près de 400 g avec la brosse principale. Ce poids en plus se ressent notamment lors des activités soutenues de nettoyage. Il est donc important de prendre en compte ce point important lors de l'utilisation.

Écran d'affichage

Le Dyson V11 profite d'un écran d'affichage tout rond placé à l'arrière de l'appareil, vous permettant d'avoir différentes informations.

Plus qu'un simple choix esthétique ou un petit gadget technologique, il s'agit ici d'un élément crucial qui vous permet de voir en temps réel l'énergie restante de l'appareil, mais pas que. En effet, cet écran est aussi capable de vous indiquer le niveau du conteneur. Un accessoire indispensable pour ne plus avoir à tâter et à vérifier manuellement le bac et l'appareil en général, un seul petit coup d'œil et vous voilà rassuré.

La grande taille du Dyson V11 est ici un grand avantage, puisque l'écran n'en est que plus grand. De plus, les indications sont parfaitement lisibles, grâce aux différents choix de couleurs.

Kit d'accessoires

Notre test du Dyson V11 ne s'arrête pas qu'au niveau de brosses et de l'écran puisque l'appareil profite d'autres équipements notables.

Ainsi, vous trouverez également un aspirateur suceur pour le nettoyage de précision. C'est simple, cet accessoire vous permet d'atteindre des zones étroites comme les bords, mais aussi en dessous des meubles. À cela s'ajoute la station murale, vous permet d'entreposer votre appareil facilement sans qu'il ne gêne. S'il vous est possible de charger votre aspirateur-balai avec, vous pourrez également le faire grâce à un chargeur indépendant.

Un ensemble d'accessoires qui fait du Dyson v11 un modèle des plus complets.

Test du Dyson V11 : performances

Pour connaître les possibilités avec le Dyson V11, quoi de mieux qu'un test dédié uniquement à l'analyse de ses performances ?

Ici, nous allons voir en détail les capacités de l'appareil, son efficacité et son autonomie.

Puissance et efficacité

Niveau puissance, le Dyson V11 n'a rien à envier aux concurrents, notre test nous l'ayant également confirmé.

En effet, la puissance d'aspiration de 185 AW de l'appareil est l'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes. Cette puissance lui permet de capturer même les particules de poussière les plus fines, assurant un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces.

Vous avez le choix entre le mode boost qui vous permet de tirer parti de l'ensemble des capacités de l'appareil. Avec ce mode, vous pourrez aspirer les moindres résidus de poussières. Toutefois, il est important de savoir que ce le mode boost est très énergivore, impactant donc sur l'autonomie de l'appareil. Pour une utilisation plus contrôlée, vous avez le mode éco qui limite certes la puissance d'aspiration, mais qui vous permet une utilisation plus efficace.

Au niveau des résultats, l'aspirateur-balai est capable d'enlever jusqu'à 97% de déchets et 99% de poussières sur les surfaces telles que les moquettes et les tapis. Un résultat impressionnant, surtout si l'on compare cet exploit avec ceux des autres modèles sur le marché.

Pour une efficacité maximale, il vous faudra choisir la brosse et le mode d'aspiration adéquat selon les conditions de la maison, le type de surface et le degré de poussière présent. Un exercice qui peut paraître pénible, mais qui devient très vite une excellente habitude.

Autonomie

Si la puissance du Dyson V11 n'est pas à prouver, l'autonomie est tout autant intéressante.

Ce modèle profite en effet de 60 minutes d'autonomie, variant selon le degré d'utilisation. Un résultat satisfaisant lorsqu'on voit que certains modèles peinent à atteindre les 30 minutes. Une heure est largement suffisante pour permettre de nettoyer efficacement les sols et autres meubles de votre maison. Si le temps de charge de 4h30 peut paraître long, il reste moins important que les 5 à 6 heures d'une grande partie d'aspirateurs-balais sur le marché.

Enfin, la station murale incluse permet de ranger et de recharger l'appareil facilement, assurant qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Test du Dyson V11 : analyse du prix

Avec un prix initial de 475 €, le Dyson V11 se place comme l'un des modèles haut de gamme les plus accessibles.

Si ce prix peut sembler élevé, il faut prendre en compte l'ensemble des informations collectées, à savoir les caractéristiques de l'appareil. En effet, il faut y inclure la performance globale de l'appareil, ses accessoires et son autonomie.En prenant en compte ces éléments, le Dyson V11 présente un excellent rapport qualité-prix.

D'autant plus qu'il s'agit d'un investissement à long terme, le modèle profitant d'une durabilité exemplaire. Ainsi, vous n'aurez pas forcément besoin de changer fréquemment d'appareil. Ajouté à cela le fait que le modèle V11 s'entretient facilement. Il suffit effectivement de vider le conteneur et de nettoyer régulièrement ce dernier et les accessoires et le tour est joué.

Valeur sûre, la marque Dyson est également un modèle de fiabilité de par ses longues années d'activités et d'expériences. Si vous avez le budget adéquat, alors foncez et laissez-vous tenter par cet aspirateur-balai de qualité.

