Synology Solution Day 2025 : retour sur les annonces majeures

Le Synology Solution Day Paris 2025 a permis aux professionnels de l’IT et aux passionnés de découvrir les dernières avancées de Synology. Parmi les annonces figurent la caméra CC400W, une solution de vidéosurveillance intelligente et la plateforme de cybersécurité ActiveProtect. Synology a également dévoilé l’évolution de sa Suite Office. L’événement a également été l’occasion d’échanger avec des experts sur les défis actuels de la sécurité des données et du stockage.

Un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’IT

Le Synology Solution Day Paris 2025, qui s’est tenu le 13 février au Bridge – Pont Alexandre III, a été un événement clé pour les experts en stockage et cybersécurité. Organisé par Synology France, ce rendez-vous annuel a offert aux entreprises et aux particuliers l’opportunité de découvrir les dernières avancées technologiques du groupe. Celles-ci concernent notamment la protection des données et la vidéosurveillance.

L’édition 2025 a mis en avant deux innovations majeures. La caméra CC400W est dédiée à la vidéosurveillance domestique. ActiveProtect est une solution avancée de sauvegarde contre les menaces cybernétiques. En parallèle, des conférences et des démonstrations ont réuni des experts du secteur. Elles ont permis d’offrir un aperçu approfondi des défis et solutions liés à la gestion sécurisée des données. Au-delà des démonstrations techniques, l’événement a accueilli une table ronde sur la cybersécurité, animée par Mourad Krim, journaliste spécialisé. Experts en protection des données et responsables IT ont échangé sur les nouvelles menaces émergentes et les meilleures pratiques pour sécuriser les infrastructures.

CC400W : une caméra intelligente pensée pour les particuliers

Parmi les annonces phares de cet événement, la nouvelle caméra CC400W a particulièrement attiré l’attention. Conçue pour offrir une surveillance intelligente, flexible et accessible, elle cible directement les particuliers en quête d’un système de sécurité performant.

Avec sa résolution 1440p HDR et un taux de 30 images par seconde, la CC400W promet des images détaillées, même en basse lumière. Son indice de protection IP65 garantit une résistance aux intempéries. De plus, son intelligence artificielle intégrée permet de détecter précisément les mouvements de personnes et de véhicules. Elle est en mesure d’envoyer des alertes en temps réel. Une fonction de recherche instantanée facilite également l’analyse des événements. Cette caméra connectée, dont la sortie officielle est prévue pour le 19 mars 2025, sera commercialisée au prix de 139 €. Elle positionne ainsi Synology sur le segment des solutions haut de gamme accessibles pour la sécurité domestique.

ActiveProtect : un rempart contre les cybermenaces

Autre annonce stratégique, ActiveProtect, disponible depuis le 8 janvier 2025, constitue une avancée significative dans la protection des données. Cette solution est conçue pour sécuriser les infrastructures critiques des entreprises. Elle propose des fonctionnalités clés comme l’immuabilité des sauvegardes et l’isolation des données, ce qui réduit l’impact des attaques par ransomwares.

ActiveProtect est compatible avec une large gamme d’environnements. Cela inclut les serveurs physiques, les machines virtuelles, les bases de données et les solutions SaaS. Il facilite la centralisation des sauvegardes et garantit une restauration rapide en cas d’incident. Pour garantir une intégration optimale, la solution s’accompagne d’appliances dédiées, comme la Série DP (DP7400, DP340, DP320). Cela permet d’assurer un niveau de sécurité renforcé. Le Synology Solution Day Paris 2025 a permis d’approfondir plusieurs sujets grâce aux interventions de spécialistes. Paul Moreira, Channel Sales Manager, a notamment détaillé les bénéfices d’ActiveProtect et son rôle dans la protection des infrastructures IT. L’édition 2025 du Synology Solution Day s’est révélée être un moment clé pour anticiper les défis technologiques de demain.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.