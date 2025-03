Surprise ! L’Arabie saoudite prend le contrôle de Pokemon Go

Vous pensiez que Pokémon GO appartenait encore à son studio d’origine ? Détrompez-vous : le jeu culte vient tout juste de passer sous contrôle saoudien, dans un deal à plusieurs milliards qui pourrait bien changer les règles du jeu.

Ce changement bouscule l’univers du jeu vidéo. La licence de Pokemon GO a été cédée à Scopely, un acteur en Arabie saoudite spécialisé dans l’adaptation de franchises sur mobile, comme Monopoly ou The Walking Dead. Cette transaction s’élève à plus de 3,5 milliards de dollars.

Mais derrière Scopely, on retrouve Savvy Games Group, une entreprise détenue par le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite. Depuis 2021, le royaume contrôle donc indirectement une des applications mobiles les plus populaires au monde. Ce rachat s’ajoute à une stratégie bien plus large menée par le pays.

L’Arabie saoudite renforce son influence numérique

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre du projet Vision 2030. Ce plan vise à réduire la dépendance du pays aux revenus pétroliers. Pour y parvenir, le royaume investit dans le sport, la culture et le numérique. Le jeu vidéo fait désormais partie de ses leviers les plus visibles.

Le PIF a déjà pris des parts dans plusieurs grands noms du secteur. Parmi eux : Nintendo, Electronic Arts, Capcom, Take-Two ou encore Activision Blizzard. Le fonds a aussi acquis l’éditeur SNK, célèbre pour Metal Slug et King of Fighters.

En parallèle, Savvy Games prévoit d’investir 38 milliards de dollars dans l’industrie. L’objectif est clair : produire des jeux, attirer des compétitions esport et faire de Riyad une place incontournable du gaming mondial.

Pokémon GO entre dans une nouvelle ère

John Hanke, PDG de Niantic, défend ce choix stratégique. Selon lui, cette opération est bénéfique pour les joueurs. Il estime que ce partenariat permettra d’assurer la continuité des jeux sur le long terme.

Dans une interview pour The Verge, il précise : « C’est la meilleure façon d’assurer un avenir durable à nos licences. » Il évoque aussi l’arrivée de nouveaux moyens techniques et financiers. Cela permettrait aux jeux comme Pokémon GO de rester pertinents sur la durée.

Mais attention, cette opération n’est pas encore finalisée. Les autorités de régulation doivent encore donner leur feu vert. Si le contrat est validé, Scopely deviendra propriétaire de Pokémon GO, Monster Hunter Now et Pikmin Bloom. Niantic, de son côté, conservera uniquement Ingress et Peridot.

Un changement qui va au-delà du simple rachat

Le royaume ne se contente plus d’investir dans des infrastructures sportives ou des clubs de football. Désormais, il vise les communautés connectées et les univers virtuels. Pokémon GO devient une pièce de plus dans cette stratégie d’Arabie saoudite.

Ce changement de propriétaire ne modifiera pas immédiatement le gameplay. Cependant, la trajectoire du jeu pourrait évoluer avec de nouveaux objectifs. Le soft power numérique saoudien gagne donc une portée supplémentaire, au cœur des téléphones du monde entier.

