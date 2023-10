Pokémon Go : Comment jouer au mode multijoueur Party Play ?

Envie de jouer en mode multijoueur le Party Play dans Pokémon GO ? Voici quelques secrets que vous devrez sûrement connaître !

L’arrivée de Party Play dans Pokémon GO a été très attendue des fans du jeu de Niantic. En effet, cette mise à jour nous offre la possibilité de jouer en mode multijoueur avec nos amis. Alors, si vous souhaitez profiter de cette extension, voici comment vous pourrez pour jouer au Party Play !

Quelles sont les différentes fonctionnalités de Party Play de Pokémon GO ?

Selon son développeur, le Party Play dans Pokémon GO est une nouvelle fonctionnalité disponible à partir du 17 octobre 2023. Elle permet à un groupe de quatre Dresseurs de jouer en mode multijoueur pour partir à l’aventure et relever des défis ensemble.

Les dresseurs qui participent à la même session de jeu apparaîtront ensemble sur la carte. C’est l’un des plus grands changements apportés à Pokémon GO depuis des années, et l’une des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs.

Dans Party Play, nous pouvons vérifier la progression de notre équipe et d’autres détails dans l’onglet « Party » sur chaque profil des dresseurs. Il est également possible de procéder à cette vérification sous l’icône du PokéStop sur la carte. Par exemple, nous pouvons voir combien de Pokémon nous avons attrapés en tant que groupe, combien de Poké Balls nous avons lancées, et plus encore.

Quelles sont les possibilités offertes par le nouveau Party Play ?

Dans Party Play, il est possible de :

Jouer jusqu’à quatre à condition de se trouver au niveau 15.

à condition de se trouver au niveau 15. Rejoindre des équipes de dresseurs pour partir à l’aventure.

Partager les réalisations afin que tout le monde puisse voir les points forts de chaque aventure.

Relever des défis au sein d’un groupe . Cela permet d’alléger le fardeau des tâches les plus difficiles.

. Cela permet d’alléger le fardeau des tâches les plus difficiles. Faire deux fois plus de dégâts en participant à des raids et effectuant des attaques chargées.

Si vous souhaitez activer le Party Play, voici comment procéder :