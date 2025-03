Surprenant ! Le jeu culte Suikoden II sera adapté en animé après 27 ans !

Konami a récemment annoncé une adaptation en anime de son jeu de rôle (RPG) culte, Suikoden II. Cette nouvelle ravit les fans de longue date. Le projet fait partie d’une série d’initiatives qui visent à revitaliser la franchise. Citons notamment la sortie prochaine de Suikoden I&II HD Remaster : Gate Rune and Dunan Unification Wars.

Une adaptation anime fidèle au jeu culte Suikoden II

Intitulée Suikoden : The Anime, cette série se basera sur l’histoire du jeu original, sorti initialement en 1998 sur PlayStation. Il se déroule trois ans après les événements du premier opus et raconte l’invasion des Cités-États de Jowston par le Royaume de Highland. Le protagoniste, fils adoptif du héros Genkaku, se retrouve impliqué dans ce conflit aux côtés de son ami Jowy Atreides. Ensemble, ils ont acquis chacun une moitié de la Rune du Commencement. Celle-ci fait en fait partie des 27 Runes Véritables de l’univers de Suikoden.

L’adaptation en anime du jeu culte Suikoden II promet de rester fidèle à cette trame riche en rebondissements. Elle mettra d’ailleurs en avant les thèmes de l’amitié, de la trahison et de la quête de pouvoir. Les fans peuvent s’attendre à retrouver les 108 Étoiles du Destin, ces personnages variés et attachants qui ont fait la renommée du jeu.

Une équipe de production expérimentée à la tête du projet

Yuto Sato se charge de la réalisation de Suikoden : The Anime. Il est déjà célèbre pour son travail sur Hunter × Hunter : The Last Mission ainsi que Trillion Game. En ce qui concerne la production, Konami Animation s’en occupe. C’est une branche dédiée à l’adaptation de ses licences phares en formats animés.

Cette adaptation animée du jeu culte Suikoden II fait partie d’une initiative plus vaste de Konami pour redonner vie à la franchise. En plus de l’anime, ils ont annoncé un jeu mobile intitulé Suikoden STAR LEAP. On sait également qu’une version remasterisée des deux premiers opus arrive. Elle sortira le 6 mars 2025.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn