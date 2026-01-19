Une Saint-Valentin créative avec Studio-Scrap

À l’approche de la Saint-Valentin, une solution gratuite, française et intuitive s’impose pour tous ceux qui souhaitent créer une carte personnalisée sans effort technique. Studio-Scrap démocratise la mise en page créative.

Studio-Scrap permet à tout un chacun de réaliser des cartes ou compositions visuelles avec une grande facilité. Grâce à sa version gratuite, il est désormais possible de célébrer la Saint-Valentin avec une création unique. L’interface est accessible, sans jargon technique. Le logiciel s’inscrit dans une tradition française d’innovation utile.

Une solution française intuitive pour tous les créateurs

Studio-Scrap, logiciel 100 % français, est célèbre pour sa simplicité et sa richesse graphique. Il propose une version gratuite idéale pour réaliser une carte de Saint-Valentin, même sans expérience en graphisme. Disponible en téléchargement sur le site officiel, il cumule près de 20 ans d’existence et a déjà conquis un large public avec ses neuf versions pour Windows.

Le pari du CDIP, son éditeur, était audacieux : transposer l’univers du loisir créatif dans un format numérique. Pari tenu. Affiches, albums photos, flyers ou objets personnalisés, tout peut être imaginé avec une interface intuitive et un contenu graphique fourni. L’outil ne nécessite aucune formation : glisser-déposer, modèles prêts à l’emploi et personnalisation libre offrent une grande liberté à l’utilisateur.

Saint-Valentin, mais pas que : un outil pour tous les projets

Si la version gratuite suffit pour des événements ponctuels (avec 248 éléments HD), des formules plus avancées répondent à des besoins plus réguliers. La licence Studio-Scrap Deluxe (39,95 €) intègre 3 500 éléments graphiques HD. Quant à l’abonnement annuel (à partir de 59,50 €), il donne accès à plus de 200 kits additionnels. C’est une aubaine pour les passionnés de création visuelle.

Les utilisateurs peuvent partir de modèles ou créer de zéro. Les rendus sont professionnels, que ce soit pour imprimer chez soi ou passer par le service d’impression intégré. Cela va bien au-delà du simple scrapbooking : cartes de vœux, habillage web, déco de gâteaux ou T-shirts ! Les possibilités sont nombreuses.

Généatique 2026, un complément intelligent

L’autre force du CDIP réside dans son écosystème. Généatique 2026, le logiciel de généalogie, embarque une intelligence artificielle. Il lit automatiquement les actes manuscrits (naissance, mariage, décès) et propose des traductions automatiques. Les notices intelligentes sur les prénoms anciens, la colorisation des photos vintage et l’impression professionnelle renforcent cette plongée dans l’histoire familiale.

Les deux logiciels, bien que différents, partagent une philosophie commune : rendre accessible au plus grand nombre des outils créatifs et culturels puissants, sans barrière technique. Un bel exemple de technologie utile et bien pensée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

